Bald 50: Wie kommt Penélope Cruz mit dem Älterwerden klar?

Sie ist eine echte Augenweide! Penélope Cruz (49) gehört zu den schönsten Schauspielerinnen der Welt. Neben ihrer äußerst erfolgreichen Schauspielkarriere war die gebürtige Spanierin schon Werbegesicht für diverse namhafte Beauty- und Fashion-Marken. Im April wird die "Vanilla Sky"-Darstellerin 50 Jahre alt – ein Alter, was so manche in Angst und Schrecken versetzt. Doch wie geht Penélope mit dem Älterwerden um?

Im Interview mit Elle verrät die zweifache Mutter, dass ihr das Altern nicht die geringste Sorge bereite. Ihren 50. Geburtstag möchte Penélope daher ganz groß zelebrieren. "Es ist eine große, schöne Sache und ich möchte das wirklich mit all meinen Freunden feiern. Es bedeutet, dass ich hier bin und dass ich gesund bin, und es ist ein Grund, eine Party zu feiern", erklärt sie.

Im Oktober zeigte sich die "Fluch der Karibik"-Darstellerin strahlend auf der Pariser Fashion Week. In einem kurzen weißen Zweiteiler mit Animal-Stickereien zog Penélope bei der Modenschau der Luxusmarke Chanel alle Blicke auf sich.

Anzeige

Getty Images Penélope Cruz, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Penélope Cruz, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Penelope Cruz im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de