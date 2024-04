Debüt beim Staatsbankett: Prinzessin Amalia glänzt mit Tiara

Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlande (20) feierte in dieser Woche ihr Debüt beim Staatsbankett. Um den Besuch von König Felipe von Spanien (56) und seiner Ehefrau Königin Letizia (51) zu feiern, posierte sie gemeinsam mit den royalen Mitgliedern des niederländischen und spanischen Königshauses souverän für ein stattliches Foto. Auf diesem steht die Prinzessin inmitten der königlichen Gruppe und schaut anmutig in die Kamera. Zu dem Anlass trug die junge Frau ein atemberaubendes marineblaues Kleid mit einem leicht durchsichtigen Cape. Ihre Robe rundete sie außerdem mit einer funkelnden Tiara sowie passendem Schmuck ab. Auch ihre Mutter Königin Máxima (52) und Felipes Ehefrau trugen farblich abgestimmte Gewänder in Blautönen.

Während des ersten offiziellen diplomatischen Abendessens der 20-Jährigen hob ihr Vater König Willem-Alexander (56) die besondere Verbindung seiner Tochter zu Spanien hervor. Das berichtet unter anderem People. "Letztes Jahr erforderten die Umstände, dass sie in Madrid lebte. Von dort aus konnte sie ihr Studium an der Universität Amsterdam fortsetzen. Dies wurde durch die freundlichen Bemühungen vieler Ihrer Landsleute und Ihnen selbst ermöglicht", hieß es unter anderem.

In seiner Ansprache bedankte sich Amalias Vater zudem bei seinen spanischen Gästen dafür, dass seine Tochter liebevoll in Madrid aufgenommen wurde. Eine Drogenmafia soll damals nämlich geplant haben, die Prinzessin zu entführen. Daraufhin konnte sie ihr Studium in Amsterdam nicht fortführen. "Eine rührende Demonstration der Freundschaft in einer schwierigen Zeit. Ich möchte Ihnen und allen anderen, die mitgeholfen haben, dies zu organisieren, meinen herzlichen Dank aussprechen", merkte das Staatsoberhaupt an.

Getty Images Niederländisches Königshaus und spanisches Königshaus, im April 2024

