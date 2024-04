Ann-Kathrin Bendixen weint bei "Let's Dance" wegen Llambi

Ann-Kathrin Bendixen macht bei Let's Dance eine emotionale Heldenreise durch. Woche für Woche muss die Influencerin, die ihren Fans besser als "Affe auf Bike" bekannt ist, harte Kritik einstecken. Durch die Wertung der Jury landet die Reisebloggerin fast immer auf dem letzten Platz – schafft es jedoch stets durch die Anrufe der Zuschauer in die nächste Runde. Am Freitagabend kann sie mit ihrer Leistung wieder nicht überzeugen. "Das ist zu wenig", findet Joachim Llambi (59). Anschließend kullern bei Ann-Kathrin die Tränen: "Ich will nicht mehr."

Dass es die 24-Jährige trotz ihrer mäßigen Leistung jede Woche in die nächste Runde schafft, stößt manchen Fans negativ auf. Sie lassen ihrem Unmut freien Lauf und schreiben sogar Hassnachrichten unter Ann-Kathrins Social-Media-Beiträge. Der Weltenbummlerin scheint dies sehr nahezugehen. "Wenn du bei 'Let's Dance' bist und keiner Hasskommentare schreibt, dann stimmt was mit dir nicht. Wir kriegen alle was ab. Mach einfach weiter und zeige Mut", versucht Motsi Mabuse (43) sie zu trösten.

Auch in der vergangenen Folge landete Ann-Kathrin wegen der Jury-Wertung auf dem letzten Platz. Diesmal musste aber kein Promi die Tanzshow verlassen. Trotzdem wurde bekannt gegeben, wen es getroffen hätte. "Schluss gewesen wäre heute tatsächlich für Lulu", verkündete Victoria Swarovski (30). Die Schwester von Sarah Connor (43) war sichtlich geschockt: "Ich bin natürlich sehr traurig, dass es überhaupt so gelaufen ist. Ich hatte ein Blackout und da konnte auch Alexandru (29) nichts machen."

