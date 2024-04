Prinz Hussein von Jordanien und seine Rajwa werden Eltern!

Prinzessin Rajwa (29) und Prinz Hussein von Jordanien haben besonders erfreuliche Nachrichten zu verkünden! Sie erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Der königliche Haschemitische Hof bestätigte diese frohe Nachricht in einer offiziellen Erklärung. "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, zu verkünden, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten", heißt es in dem Statement. Weiterhin gratuliert der Palast "herzlich zu diesem Ereignis und wünscht Ihren Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein und Prinzessin Rajwa viel Gesundheit und Freude anlässlich der Geburt ihres Kindes."

Erst im Juni vergangenen Jahres gaben sich die werdenden Eltern das Jawort. Damals feierten sie eine traumhafte Hochzeit mit diversen royalen Gästen im Zahran Palast in Amman und anschließendem Hochzeitszug zum Al Husseiniya Palast. Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem Prinz William (41), König Carl Gustaf von Schweden (77), Königin Silvia von Schweden (80) und viele weitere Staatsoberhäupter.

Bereits 2022 gab Königin Rania von Jordanien auf der Onlineplattform X bekannt, dass ihr ältester Sohn heiraten werde und teilte ihre Freude öffentlich. "Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, so viel Freude in meinem Herzen zu tragen", kommentierte die stolze Mutter ihren Beitrag und fügte überglücklich hinzu: "Herzlichen Glückwunsch an meinen Ältesten, Prinz Hussein, und seine wunderschöne Verlobte Rajwa!"

Getty Images Prinz Hussein und seine Frau Rajwa al-Seif bei ihrer Hochzeit im Juni 2023

Instagram / alhusseinjo Königin Rania und Kronprinz Hussein im August 2017

