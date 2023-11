TV-Serie "Young Sheldon" nach sieben Staffeln eingestellt

Das Ende war schon zu erahnen! Die erfolgreiche TV-Serie "Young Sheldon" flimmerte 2017 als Spin-off-Prequel von "The Big Bang Theory" über die Bildschirme. In aktuell sechs Staffeln bekommen Fans einen Einblick in die Kindheit des Serienliebling Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parsons (50) und Iain Armitage (15), und erfahren, welche Umstände den Charakter des hochbegabten Texaners formten. Doch bald endet die Serie: "Young Sheldon" wird nach der siebten Staffel eingestellt!

In Staffel sieben können die Zuschauer dann ein letztes Mal in die Vergangenheit von Sheldon eintauchen. Die fiktive Reihe ende jedoch laut T-Online, weil die Geschichte zu einem natürlichen Abschluss geführt habe und auserzählt sei – sie habe die zeitliche Handlung der Hauptserie erreicht. Amy Reisenbach, CBS-Entertainment-Präsidentin, erklärt: "Als Prequel zu einer der größten Comedyserien hat 'Young Sheldon' bewiesen, dass der Blitz auch zweimal einschlagen kann." Sie danke der "bemerkenswerten Besetzung", die sich wie eine Familie anfühle.

Auch der Prequel-Hauptdarsteller Iain Armitage empfindet seine Set-Kollegen wie eine Familie. Auf seinem Instagram-Profil postet der 15-Jährige ein Foto mit seinen Geschwister-Darstellern Montana Jordan (20) und Raegan Revord (15), wie sie auf der legendären "The Big Bang Theory"-Couch sitzen. Dazu schreibt er "Ich liebe meine Familie" und dass er für all die Personen hinter "Young Sheldon" dankbar sei.

Getty Images Iain Armitage und Jim Parsons bei der TCA Summer Press Tour 2017

Instagram / iain Iain Armitage im Oktober 2023

Getty Images Raegan Revford, Montana Jordan und Iain Armitage im Jahr 2022

