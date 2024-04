Frau beschützt? Kanye West wird Körperverletzung vorgeworfen

Erneute Schlagzeilen um Kanye West (46): Dem Rapper könnten rechtliche Probleme drohen, nachdem er angeblich einen Mann angegriffen und geschlagen hat. Wie TMZ jetzt berichtet, ereignete sich der vermeintliche Vorfall am Dienstagabend, als der Mann versucht haben soll, Kanyes Frau Bianca Censori (29) zu schubsen und anzufassen. Nach der angeblichen Auseinandersetzung soll das Ehepaar geflohen sein, während das mutmaßliche Opfer medizinische Versorgung gebraucht hatte. Die Polizei soll jetzt geplant haben, den 46-Jährigen zu befragen und zudem nach weiteren Zeugen zu suchen.

Vertreter des Rappers äußerten sich bereits gegenüber dem Medium zu dem Vorfall – und machten dabei deutlich, dass es sich nicht nur um einen Stoß handelte: "Der Angreifer stieß nicht nur mit ihr zusammen. Er steckte seine Hände unter ihr Kleid, direkt auf ihren Körper, er packte sie an der Taille, drehte sie herum und warf ihr dann Küsse zu. Sie wurde misshandelt und missbraucht." Zu dem körperlichen Angriff gegen den Mann bezogen aber weder die Vertreter noch Kanye und Bianca selbst Stellung.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ex von Kim Kardashian (43) mit körperlichen Auseinandersetzungen auf sich aufmerksam macht: Im vergangenen Jahr hatte eine Fotografin eine Klage gegen Kanye eingereicht. Wie Spiegel damals berichtete, behauptete die Fotografin Nichol Lechmanik auf einer Pressekonferenz, dass der Rapper einen dauerhaften psychischen Schaden bei ihr verursacht habe. "Er griff in mein Auto, als wollte er mich schlagen, riss mir mein Handy aus der Hand und warf es dann wütend auf die Straße", erklärte sie und stellte außerdem klar: "Er hat kein Recht, mich anzugreifen, zu verprügeln oder mir Angst zu machen, meinen Beruf auszuüben."

Wenige Tage später lag TMZ ein Video des "Can't Tell Me Nothing"-Interpreten vor, in dem er einen Paparazzo anschreit: "Dein Ernst? Kannst du bitte aufhören, mir zu folgen?" Zuvor hatte der Mann Kanye, seinen Sohn Saint (8) und Bianca verfolgt, als diese auf dem Weg in eine Kirche waren. Aber auch gegenüber einem ehemaligen Geschäftspartner wurde Kanye bereits ausfällig: In dem Dokumentarfilm "In Troube with KanYe" beschuldigte Alex Klein Kanye, sich antisemitisch geäußert zu haben, nachdem er die Zusammenarbeit mit dem Rapper beendet hatte. "Kanye war sehr wütend, er sagte: 'Ich möchte dich schlagen' und 'Du bist genau wie die anderen Juden'. Er genoss es fast, wie beleidigend er sein konnte, und benutzte diese Ausdrücke in der Hoffnung, mich zu verletzen", erinnerte sich der einstige Geschäftspartner zurück.

Trotz alledem scheint Bianca zu ihrem Ehemann zu halten. Kanyes Ex und Mutter seiner vier Kinder machte in der Vergangenheit aber immer wieder deutlich, wie sehr ihr sein Verhalten zusetzt. "Ich empfinde so viel Mitleid für ihn. Ich weiß nicht einmal, ob er sich selbst deswegen schlecht fühlt. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, wie das geht. Aber ich fühle mich so schlecht", erklärte Kim im vergangenen Jahr in ihrer Show The Kardashians. Die Unternehmerin erkenne ihren Ex-Mann nicht wieder.

Getty Images Kanye West, Rapper

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Getty Images Kanye West bei einem Basketballspiel im März 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

