Keine Krise? Can Kaplan meldet sich bei Instagram zurück!

Eigentlich schien es zwischen Can Kaplan und Walentina Doronina (23) zuletzt dicke Luft zu geben. Der Unternehmer soll sogar aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sein. Kurzzeitig deaktivierte er seinen Instagram-Account und zog sich somit aus dem Netz zurück. Doch das war wohl nur von kurzer Dauer: Jetzt ist Cans Profil wieder aktiv und eines dürfte den Fans sofort ins Auge springen: Pärchenbilder und Erinnerungen mit seiner Walentina sind noch da. Und die beiden Realitystars folgen sich auch noch. Hat sich nun etwa alles wieder eingerenkt? Offiziell gemeldet hat sich noch keiner von beiden.

Dass Can seinen Account auf Eis legte, war für die Follower ein klares Zeichen für eine Trennung. Immerhin hatte Walentina während ihrer kurzen Teilnahme beim Sommerhaus der Stars erklärt, dass das Teil einer Abmachung sei – Can habe seinen Social-Media-Kanal zu löschen, sollte es zu einer Trennung kommen. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin untermauerte die Spekulationen kurz danach. "Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man so was nennt. Genau definieren kann ich das Ganze nicht", erklärte sie gegenüber RTL. In den vergangenen Monaten habe es kein "Uns" mehr gegeben, Can habe nur mit seiner Arbeit zu tun gehabt, so die Influencerin. Zeit für Zweisamkeit sei da nicht gewesen.

Und dabei schien eigentlich alles so rosig zu sein. Auch wenn das Sommerhaus ihnen einiges an Kritik eingebracht hatte, so hielten Walentina und Can doch fest zusammen. Die Hochzeit war ebenfalls weiterhin ein großes Thema bei den Verlobten. 2024 sollte es endlich vor den Altar gehen. Beim Fame-Fighting-Event vergangenes Jahr plauderte Can gegenüber Promiflash aus: "Es war viel Stress dieses Jahr. Wir hatten da keine Zeit, irgendetwas zu planen.. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, glaube ich."

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Walentina und Can sich wieder zusammengerauft haben? Nein, das hat sicher nichts damit zu tun. Ja, sonst würde er nicht wieder online gehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de