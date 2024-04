"Let's Dance"-Malika und Gabriel sind "wie Seelenverwandte"

Sie sind inzwischen mehr als nur Freunde. In der diesjährigen Staffel von Let's Dance fegen Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) gemeinsam über das TV-Parkett. Dabei begeistern sie immer wieder sowohl das Publikum als auch die strenge Jury. Nach vielen harten Trainingseinheiten und zusammen verbrachter Zeit wurden die beiden zu einem echten Team. Inzwischen sind sie nicht mehr nur Freunde, sondern weitaus mehr. "Wir sind wie Seelenverwandte", verrät Malika im gemeinsamen Interview mit RTL und fügt hinzu: "Und ich glaube, im früheren Leben waren wir Geschwister."

Dass sich die beiden so gut verstehen, soll auch daran liegen, dass sie sich in vielerlei Hinsicht erstaunlich ähnlich sind. "Es ist wirklich sehr erschreckend", meint der Kelly-Spross lachend. Und auch Malika kann es offenbar kaum fassen, wie viele Gemeinsamkeiten sie teilen. "Dann sagen wir oft auch die gleichen Sachen, manchmal gleichzeitig", berichtet sie sichtlich amüsiert. Für Gabriel sei das Verhältnis zu seiner "Let's Dance"-Partnerin inzwischen ein ganz besonderes. Vor allem auch, weil die beiden inzwischen sehr vertraut miteinander seien – nach nur einigen gemeinsamen Wochen habe sich deshalb auch "eine krasse Freundschaft" zwischen ihnen entwickelt.

Gabriel und Malika sind jedoch nicht das einzige Paar, das in den letzten Wochen zusammengewachsen ist. Auch Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) scheint inzwischen eine tiefe Freundschaft zu verbinden. Nachdem die beiden dann in der vergangenen Show sogar als Wackler ins rote Licht treten mussten, brachen bei dem Choreografen trotz seines anschließenden Weiterkommens alle Dämme. Sichtlich emotional lag er seiner Profi-Tanzpartnerin nach der Show in den Armen. "Eigentlich haben wir uns im Kopf schon verabschiedet", gab Ekat im anschließenden Interview mit dem Sender preis.

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost, 2024

