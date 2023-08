Wegen Hater: So süß stärkte Tom Hanks seiner Rita den Rücken

Tom Hanks (67) und Rita Wilson (66) sind seit 1988 verheiratet. Seitdem ist das Duo das absolute Traumpaar in Hollywood. Vor allem die roten Teppiche dieser Welt bestreiten die zwei sehr gern zusammen. Doch auch abseits von dem Glanz und Glamour kann sich das Paar immer aufeinander verlassen. Besonders, wenn Hater seine Frau angehen, ist der Schauspieler immer zur Stelle: So herzerwärmend sprach Tom seiner Rita nach Hate-Kommentaren gegen ihre Figur Mut zu!

Wie Mirror berichtet, musste die 66-Jährige in den vergangenen Jahren öfter mal böse Kommentare über ihre Figur im Netz lesen. So schrieb unter anderem ein Hater: "Tom sieht gut aus, während Rita unförmig und schlaff aussieht." Doch die Musikerin ließ sich davon nie beirren – dank ihres Mannes Tom, der ihr einmal zuckersüß den Rücken stärkte. "Er sah mich an und sagte: 'Weißt du, ich will nur, dass du weißt, dass du nie etwas an dir ändern musst, um mit mir zusammen zu sein'", erinnerte sich Rita zurück.

Dass die beiden sich immer noch wie am ersten Tag lieben, hatte sie erst kürzlich wieder deutlich gemacht. Zu ihrem 35. Jahrestag hatte die Sängerin einen herzzerreißenden Post im Netz geteilt. "35 Jahre Ehe. 30. April 1988. Liebe ist alles", hatte sie zu einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account geschrieben.

