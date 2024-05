Meilenstein: Prinz Christian bekommt Auto von Mama und Papa

Prinz Christian (18) ist seit Oktober 2023 volljährig. Fast zeitgleich soll der dänische Thronfolger seinen Führerschein gemacht haben. Nun bekommt er auch sein erstes Auto. Wie das Magazin "Her & Nu" berichtet, kaufte er sich das Gefährt aber nicht selbst. Es soll ein Geschenk von seinen Eltern, Königin Mary (52) und König Frederik (55) gewesen sein. Bei der Karosse handelt es sich den Berichten zufolge um einen schicken BMW X1 Sport. Und Christian probierte den Wagen direkt aus: Er wurde dabei gesehen, wie er damit vor dem Schloss Amalienborg vorfuhr.

Seinen 18. Geburtstag hatte Christian im vergangenen Jahr zum Anlass genommen, groß zu feiern. Doch die Feier war wohl eher in royalem Stil, als in dem eines Teenagers. Auf Instagram hatte das Königshaus ein Video geteilt, das eine Zusammenfassung des Tages zeigt. Bevor es ins Schloss gegangen war, hatte sich die ganze Familie auf dem Balkon des Schlosses in Kopenhagen versammelt und die Fans mit fröhlichem Winken erfreut. Danach soll die Altkönigin Margrethe (84) ihrem Enkel ein besonderes Fest organisiert haben. Es hatte ein Gala-Bankett mit rund 110 Gästen gegeben. Unter den Geladenen hatten sich unter anderem Sportler und Künstler befunden. Dazu hatte es für die Fans noch ein handgemachtes Foto, das Mama Mary persönlich aufgenommen hatte, gegeben.

Obwohl Christian eines Tages König von Dänemark sein wird, soll er jedoch das ganz normale Leben eines Jugendlichen leben. Wie normal der Royal ist, erzählte der dänische YouTube-Star Rasmus Søndergaard seinen Zuschauern in einem Stream bei Twitch. Er habe Christian in einem Restaurant getroffen, wo die beiden ein nettes Gespräch führten. Der Prinz habe den Netzstar mit den Worten "Come on, dawg" – zu Deutsch: "Komm schon, Alter" – begrüßt. Weil der 18-Jährige ein Fan von Rasmus ist, konnte dieser ihm sogar das Versprechen abringen, einmal in einem seiner Livestreams vorbeizuschauen. "Wir sind uns einfach über den Weg gelaufen und hatten einen netten Abend mit seinen Freunden", freute sich der Streamer.

Getty Images Kronprinz Frederik, Prinz Christian und Kronprinzessin Mary

ActionPress Prinz Christian von Dänemark

