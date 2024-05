Seltene Bilder: Jennifer Garner & John schlendern durch L.A.

Jennifer Garner (52) und John Miller scheinen ganz verliebt ineinander zu sein! Die Schauspielerin hält ihr Liebesleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus und genießt die Zweisamkeit mit dem Unternehmer lieber ganz privat. Und das, obwohl die beiden schon seit knapp sechs Jahren gemeinsam durchs Leben gehen. Nun wurden die Turteltauben bei einem entspannten Spaziergang durch die Straßen Kaliforniens gesichtet. Das zeigen Fotos, die Mail Online vorliegen. Hand in Hand und in lässiger Kleidung schlendert das Paar durch die Gegend rund um Santa Monica und lässt sich dabei die Sonne ins Gesicht scheinen.

Wirklich sommerlich sind die beiden allerdings nicht gekleidet. Sowohl Jennifer als auch John entschieden sich nämlich für einen sportlich-bedeckten Look. Die Ex von Ben Affleck (51) kleidete sich fast ganz in Schwarz. Sie kombinierte einen Rollkragenpullover mit einer Jogginghose und weißen Sneakern. Mit einer großen Sonnenbrille rundete sie ihr lockeres Outfit ab. Ihr Freund entschied sich ebenfalls für eine dunkle Jogginghose, ein blau-graues T-Shirt und schwarze Sneaker. Das schönste Accessoire der beiden? Die verliebten Blicke, die die beiden während ihres Spaziergangs immer mal wieder austauschen.

Ihr Partner John scheint der 52-Jährigen in vielen Situationen eine große Stütze zu sein. Vor allem Anfang April benötigte die Schauspielerin mit großer Sicherheit eine starke Schulter zum Anlehnen, denn ihr geliebter Vater William John Garner verstarb im Alter von 85 Jahren. Auf Instagram verkündete sie die traurige Nachricht und widmete ihm rührende Worte: "Wir sind dankbar für Papas sanftes Verhalten und stille Kraft. Dafür, wie er mit einem schelmischen Lächeln geärgert hat, und für die Art und Weise, wie er die Rolle aller in einem immer geduldigen Mädchenvater erfunden hat. Wir sind dankbar für seine Arbeitsmoral, seine Führung und seinen Glauben."

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer.garner William John Garner und Jennifer Garner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Fotos? Total niedlich. Sie sehen sehr glücklich aus. Na ja, eher uninteressant. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de