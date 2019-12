Wurden diese beiden bekannten TV-Gesichter etwa nach der Geburt getrennt? Braune Mähne, verführerischer Blick und getrimmter Bartwuchs – Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger (25) und "Skylines"-Schauspieler Edin Hasanovic könnten glatt als Zwillingsbrüder durchgehen! Beide Männer bringen mit ihrem guten Aussehen die Frauenwelt zum Schwärmen – und haben zudem noch viel mehr gemeinsam: Promiflash deckt die Unterschiede und Übereinstimmungen der beiden TV-Beaus auf!

Während Bachelorette-Tim fernab der Kameras als Polizist tätig ist, flüchtet Edin in seiner Syklines-Rolle als Hip Hop-Produzent Jinn vor den Beamten. Mit einem Altersunterschied von zwei Jahren sind die zwei Hotties im realen Leben zwar nicht im gleichen Jahrgang, aber in Sachen Mode gleicher Meinung: Ein weißer Strickpulli ist anhand der Instagram-Bilder offenbar bei beiden hoch im Kurs! Und noch eine weitere Gemeinsamkeit lässt sich in den sozialen Netzwerken finden: Beide Männer sind leidenschaftlich gerne mit dem Motorrad unterwegs.

Ihre verblüffende Ähnlichkeit wird Tim und Edin wohl noch nicht aufgefallen sein – das Duo ist sich in der Öffentlichkeit bisher nie persönlich begegnet. Zuletzt verglich sich der Schauspieler aber mit einem Zeitschriften-Cover, auf dem Klaas Heufer-Umlauf (36) zu sehen war.

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im November 2019

Instagram / edin__hasanovic Edin Hasanovic im Oktober 2019

Instagram / edin__hasanovic Edin Hasanovic im März 2019

