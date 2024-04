König Charles kehrt mit neuem Job nach Krebsdiagnose zurück

König Charles (75) absolvierte heute seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Verkündung seiner Krebsdiagnose Anfang des Jahres. Gemeinsam mit Königin Camilla (76) besuchte er das Macmillan Cancer Centre des University College Hospitals in London. Seit mehr als 20 Jahren ist Charles Schirmherr des Macmillan Cancer Supports – laut Mirror wurde heute bekannt, dass er nun ebenfalls Schirmherr von Cancer Cancer Research UK ist. Das Ziel seines Besuchs war passend zur Botschaft der britischen Wohltätigkeitsorganisation: Der Monarch möchte das Bewusstsein für die Bedeutung der Krebsfrüherkennung schärfen.

Bei seinem heutigen Auftritt wirkte Charles sehr entspannt und gut gelaunt. Er traf sich mit Mitarbeitern und Patienten, zeigte sein Mitgefühl und gab ein kleines Update zu seiner eigenen Gesundheit. Im Gespräch mit einer Patientin erzählte der Monarch, dass er am Nachmittag ebenfalls zu seiner Behandlung müsse. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete der König: "Mir geht es gut, vielen Dank, nicht allzu schlecht." Auch Charles' Ärzte sollen derzeit zufrieden sein. "Das Behandlungsprogramm Seiner Majestät wird fortgesetzt, aber die Ärzte sind mit den bisherigen Fortschritten so zufrieden, dass der König nun in der Lage ist, eine Reihe von öffentlichen Aufgaben wieder aufzunehmen", beantwortete ein Sprecher des königlichen Palastes die Frage der royalen Fans zu seinem aktuellen Gesundheitszustand, wie Mirror berichtet.

Auch der Buckingham Palace bestätigte vergangene Woche auf Instagram, dass es Charles besser gehe und er zu seinen royalen Pflichten zurückkehre. "Seine Majestät, der König, wird nach seiner jüngsten Krebsdiagnose nach einer Behandlungs- und Erholungsphase in Kürze wieder in die Öffentlichkeit treten", hieß es in dem Statement. Neben dem Besuch des Krebsbehandlungszentrums wurden außerdem weitere Termine angekündigt, "die Seine Majestät in den kommenden Wochen wahrnehmen wird".

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Macmillan Cancer Centre, April 2024

Getty Images König Charles III. und eine Patientin im im Macmillan Cancer Centre in London, April 2024

