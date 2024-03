Hat Sebastian falsch entschieden? Das sagt Bachelor Dennis

Traf Sebastian Klaus (36) etwa die falsche Entscheidung im Finale von Die Bachelors? Der Hamburger entschied sich für Larissa Katharina – ein Paar wurden die zwei nicht. Promiflash fragt deshalb bei seinem Rosenkollegen Dennis Gries nach, was er von der Wahl seines Kumpels hält. Der Bayer erklärt: "Ich glaube, ich kann ihn ja nur in der Situation bestärken, wie Sebastian gefühlt hat in dem Moment. Und daher würde ich sagen, hat er alles richtig gemacht – auch wenn jetzt vielleicht viele Zuschauer sagen: Mensch, Eva hat jetzt so gut gepasst."

Tatsächlich wünschten sich viele Fans eher Eva Thümling (28) an der Seite von Sebastian – auch, weil Larissa in den finalen Folgen durch Zweifel und fiese Kommentare aufgefallen war. Was hat Dennis dazu zu sagen? "Eva ist eine ganz, ganz tolle Frau, da gibt es gar nichts dran auszusetzen, aber Sebastian hat dann die stärkeren Gefühle für Larissa gehabt und da kann man nur sagen, dann muss er auch dem nachgehen!" Genau das tat der Key-Account-Manager auch und gab Larissa die letzte Rose. Eva hingegen verabschiedete er unter Tränen.

Sebastian und Dennis hatten als erstes Duo überhaupt gemeinsam nach der großen Liebe gesucht. Während das Abenteuer für den 35-Jährigen ohne eine Partnerin endete, fand sein Kollege in Katja offenbar die Eine. Im Finale gestanden die beiden einander ihre tiefen Gefühle – und auch Monate nach den Dreharbeiten sind die zwei heute noch ein Pärchen und führen eine Fernbeziehung zwischen Düsseldorf und dem Allgäu.

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

RTL Dennis Gries und Katja bei "Die Bachelors"

