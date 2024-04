Falsches Spiel? GNTM-Twin Julian heißt eigentlich anders!

Die Zwillinge Julian und Luka sind Teil der diesjährigen Staffel Germany's Next Topmodel. Doch ihre Teilnahme an dem Modelwettbewerb ist nicht ihr erster Fernsehauftritt! Die 24-Jährigen waren bereits in der Vox-Sendung von Amira Pocher (31) im Jahr 2021 zu sehen, in der die Moderatorin auf der Suche nach den "Superzwillingen" war. Für die beiden war jedoch schon in der ersten Folge Schluss. In der Show waren sie noch braunhaarig und trugen einen Bart. Doch das ist nicht die einzige Änderung: In der Show trug Julian den Namen "Tarkan"! Bis jetzt hat sich der TikToker noch nicht zu der Namensänderung geäußert.

Bei "Germany's Next Topmodel" sorgen die beiden Woche für Woche in verschiedenen Situationen für Gesprächsstoff. So kam es bei Julians Umstyling zu einer dramatischen Situation, als Julians Kopfhaut durch das Bleichmittel zu brennen anfing. "Es fühlt sich gerade an, als würde mein Kopf abbrennen. [...] Das fuckt mich so ab", beschwerte sich der 24-Jährige im Interview. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte die Typveränderung jedoch fortgesetzt und die Haare des Kandidaten vollständig blondiert werden.

Wochen zuvor sorgten die Zwillinge durch ihr Verhalten bei der Fashionshow von Designerin Marina Hoermanseder für Aufsehen. "So ganz der Stil, den wir sonst so tragen, ist es nicht", scherzten sie und bezeichneten die Designs der 38-Jährigen als "witzig". Die Designerin schien dies jedoch kaltzulassen: "Mich als Künstler trifft es nicht. Ich kann da drüber stehen und deswegen treffen mich auch die ganzen Kommentare im Netz nicht", äußerte sie sich gegenüber Promiflash.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum mit den Zwillingen Luka und Julian beim GNTM-Umstyling

ProSieben / Richard Hübner Luka und Julian, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

