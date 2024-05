Heinz Hoenig im OP: Daraus schöpft seine Frau Annika Kraft

Annika Kärsten-Hoenig bangt um das Leben ihres Mannes: Heinz Hoenig (72) muss sich zwei lebensnotwendigen Operationen unterziehen. Die erste der beiden findet am heutigen Montag statt. Gestern Abend gab Annika bei Stern TV Einblicke in ihre Gefühlswelt – wie die OP ausgehen wird, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Bekannt sei aber das hohe Risiko des Eingriffs. Im Gespräch berichtet die 39-Jährige ergriffen: "Meine Kraft ist die Liebe zu meinem Mann. Wenn ich bei ihm im Krankenhaus sein kann, dann tanke ich Kraft, dann fühle ich mich wohl. Dann weiß ich, ich bin bei meinem großen Beschützer, den ich jetzt beschützen muss."

"Wenn ich nicht bei ihm bin, dann bin ich in Gedanken bei ihm", erzählt die 39-Jährige weiter. Ihr 72-jähriger Mann ist Anfang Mai mit Herzproblemen in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Die Diagnose: Eine bakterielle Infektion hat einen bereits in der Vergangenheit eingesetzten Stent zerstört und die Speiseröhre des Schauspielers beschädigt. Der "Das Boot"-Darsteller wurde zunächst in ein künstliches Koma gelegt. Vergangene Woche holten ihn die Ärzte aus diesem zurück, damit er selbst die Entscheidung über die Operationen treffen konnte – der Dschungelcamp-Kandidat entschied sich zu kämpfen. "Mein Mann hat die Chance weiterzuleben und die nutzen wir jetzt einfach", äußert sich seine Ehefrau im Interview.

Heinz und seine 33 Jahre jüngere Liebste sind seit 2019 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, den dreijährigen Juliano und den einjährigen Jianni. Neben Annika selbst leiden auch die Kleinkinder unter dem kritischen Gesundheitszustand ihres Papas. Besonders Juliano soll schon mitbekommen, dass etwas mit seinem Vater nicht stimmt. "Der Große weint jeden Abend, weil er natürlich versteht, dass es Papa nicht gut geht", erzählte seine Mutter in einem Gespräch mit Bild.

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

