Deshalb lässt sich Bryan Abasolo von Rachel Lindsay scheiden

War sie ihm etwa zu sprunghaft? Rachel Lindsay (38) hatte als US-Bachelorette 2017 ihren Mister Right gesucht – und ihn während der Show in Bryan Abasolo gefunden. Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sich die beiden das Jawort. Aber sie waren offenbar doch nicht füreinander bestimmt: Anfang Januar reichte der Chiropraktiker die Scheidung von der TV-Bekanntheit ein. Aber warum? Bryan kam wohl nicht mehr mit Rachels Lebensart klar!

Ein Insider verrät nun gegenüber National Enquirer, dass die 38-Jährige und ihr Noch-Mann verschiedene Vorstellungen von ihrer Zukunft gehabt hätten. "Bryan war frustriert von Rachels Sprunghaftigkeit und ihrer mangelnden Bereitschaft, sich an einen Ort zu binden und eine Familie zu gründen", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "In der einen Minute sagte sie, sie wolle ein Baby bekommen und dann war sie schon wieder auf einem Flug aus der Stadt. Bryan hatte es satt." Nach ihrer Hochzeit seien die beiden mehrmals wegen der Ex-Bachelorette umgezogen. Angeblich wolle sie jetzt von Miami nach New York umsiedeln, um dort im TV durchzustarten.

Rachel scheint die Trennung ziemlich mitzunehmen. "Sie versucht nur, die Scherben aufzusammeln. Sie ist im Überlebensmodus", erklärte ihr Freund Justin Sylvester in der "Today With Hoda & Jenna"-Talkshow. Sie komme aber "Schritt für Schritt" damit klar.

Getty Images Bryan Abasolo im Juli 2022

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo im Juli 2022

Getty Images Rachel Lindsay, TV-Bekanntheit

