Fiese Frage: "Gefragt – Gejagt"-Kandidatin verliert alles

Bei der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" sorgte diesmal eine besonders schwierige Frage im Finale für einen bitteren Moment. Kandidatin Rebecca Winter trat gemeinsam mit ihrem Team gegen "Jäger" Sebastian Jacoby an, doch am Ende mussten sie ohne Gewinn nach Hause gehen. Der Knackpunkt war eine Frage im Einzelduell um 2.500 Euro: "Wer wurde im Mai 2025 Parlamentarische Staatssekretärin im Arbeitsministerium?" Rebecca hatte die Wahl zwischen Katja Mast, Gitta Connemann und Christiane Schenderlein. Sie entschied sich für Letztere, doch das war die falsche Antwort.

Moderator Alexander Bommes (49) kommentierte das Ganze treffend als ein "ganz schön gehobenes Niveau", denn die Rolle einer Parlamentarischen Staatssekretärin ist sicherlich keine Information, die jeder parat hat. Der Jäger hingegen wusste Bescheid und wählte Katja Mast als richtige Antwort. Damit sicherte sich Sebastian nicht nur den Sieg im Duell, sondern auch den Gewinn des gesamten Finales. Das erspielte Teamgeld bleibt somit auf dem Konto der ARD.

Dass auch Jäger Fehler machen können, zeigte sich übrigens erst kürzlich in einer vorherigen Ausgabe, als Sebastian Klussmann bei einer vermeintlich einfacheren Frage scheiterte. Er gab damals fälschlicherweise Innenministerin Nancy Faeser als Antwort an, obwohl es um die Leitung der Bundesversammlung im Jahr 2022 ging. Die richtige Lösung wäre Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gewesen. Doch solche kleinen Patzer sind selten bei den Profis der Quizshow, die Woche für Woche unter Beweis stellen, dass sie zu den herausragenden Köpfen im deutschen Fernsehen zählen.

ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes

ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Kandidaten, August 2025

Imago Sebastian Klussmann, Jäger bei "Gefragt – Gejagt"