Am Vatertag: Farina Opoku teilt süße Liebeserklärung an Mann

Farina Opoku (33) ist total vernarrt in ihren Mann Pouya! Gemeinsam haben die Influencerin und der DJ eine Tochter namens Nola. Am heutigen Vatertag überschüttet Farina ihren Mann geradezu mit Komplimenten. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie Fotos von dem Musiker und ihrer Tochter. Dazu schreibt sie: "An Nolas Papa: Danke für das größte Geschenk im Leben, das ich mir je wünschen konnte. Dieses kleine Mini-You bedeutet mir die Welt, genau wie du. Du bist nicht nur der beste Papa für Nola, sondern auch mein Partner auf dieser wunderschönen Reise der Elternschaft."

Von den Krisen der vergangenen Zeit scheint nichts mehr übrig zu sein. "Du verdienst all die Liebe, das Glück und den Erfolg, die das Leben zu bieten hat. Ich bewundere, wie du dich zu einem so unglaublichen Vater, Ehemann und Menschen entwickelt hast. Alles Gute zum Vatertag, mein Schatz", schwärmt sie weiter zu den Schnappschüssen im Netz.

Nachdem der DJ im November 2022 nur wenige Monate nach der Geburt seiner Tochter beim Fremdgehen erwischt worden war, trennte sich die 33-Jährige von ihrem Mann. Nur wenige Monate später folgte aber schon wieder das Liebes-Comeback. "Wir haben festgestellt, dass wir beide glücklicher zusammen sind als getrennt. Man liebt sich und die gemeinsame Liebe zu Nola verbindet grenzenlos", erklärte Farina damals in den sozialen Medien.

Instagram / farinaopoku Pouya Yari und seine Tochter Nola

Instagram / farinaopoku Nola, Pouya Yari und Farina Opoku

Wie gefallen euch Farinas Worte an ihren Mann?



