Diese Stars gratulieren Justin Bieber und Hailey zu Babynews

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (27) verkündeten heute, dass sie ein Baby erwarten. Nicht nur zahlreiche Fans sind aufgrund dieser Neuigkeit ganz aus dem Häuschen – auch einige Berühmtheiten gratulieren dem Paar auf Instagram zu ihrem zukünftigen Kind. "Ich liebe euch beide so sehr!", schwärmt beispielsweise Kim Kardashian (43) und auch ihre Schwester Kendall Jenner (28) schreibt: "Und da kommen wieder die Tränen!" Außerdem bekunden beispielsweise Madison Beer (25), Ireland Baldwin (28) oder Chiara Ferragni (37) ihre Freude.

Auch John Legends (45) Ehefrau Chrissy Teigen (38) verfasst ein paar zuckersüße Zeilen: "Ah! Du wirst eine wundervolle, erstaunliche Mama sein! Oh, Junge! Mach dich bereit. Ich bin so glücklich für euch beide!" Zudem richtet sich die ebenfalls schwangere Vanessa Hudgens (35) mit liebevollen Worten an die Eheleute: "Ihr Süßies! Herzlichen Glückwunsch, Babe!"

Für die Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft ließen sich Hailey und ihr Liebster etwas ganz Besonderes einfallen: Die 27-Jährige posierte in einem bezaubernden weißen Spitzenkleid mitsamt Schleier vor der Kamera und präsentierte stolz ihre kleine Wölbung. Diese ist bereits gut sichtbar zu erkennen. Bislang kommentierten weder Hailey noch Justin ihren Beitrag mit weiteren Worten – sie ließen die Aufnahmen für sich sprechen.

Paul Morigi/Getty Images for Daily Front Row Kim Kardashian und ihre Halbschwester Kendall Jenner

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Glaubt ihr, dass Justin und Hailey bald weitere Details ausplaudern werden? Ja! Ich glaube, dass sie ihre Fans an ihrem Glück teilhaben lassen. Nein! Ich glaube, dass die zwei während der Schwangerschaft privat bleiben. Ergebnis anzeigen



