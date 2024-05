"Gewünscht": Justin und Hailey Bieber freuen sich auf Baby

Vor wenigen Minuten verkündeten Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27), dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Wie sehr sich die beiden auf ihren gemeinsamen Nachwuchs freuen, macht jetzt ein Insider gegenüber ET deutlich. "Hailey und Justin sind begeistert, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Sie haben sich das schon lange gewünscht und können es kaum erwarten, ihre Familie zu erweitern und ein Kind auf die Welt zu bringen", verrät die Quelle gegenüber dem Medium und ergänzt zudem: "Hailey und Justin sind sich einig und waren auf derselben Seite, wenn es um die Elternschaft ging. Sie haben als Paar so viel zusammen erlebt und fühlen sich bereit, den nächsten Schritt in ihrem Leben und ihrer Beziehung zu machen. [...] Justin weiß, dass sie die beste Mutter sein wird, und Hailey war schon immer der Meinung, dass Justin ein toller Vater sein wird."

Auf Instagram machte die 27-Jährige publik, dass sie und ihr Mann ein Baby erwarten: Hailey teilte einige Schnappschüsse, auf denen sie in einem engen Kleid aus Spitze posiert – dabei kommt ihr kleiner Babybauch perfekt zur Geltung. Die Liebsten des Paares sind so oder so aus dem Häuschen. "Ah, hier kommen wieder die Tränen", kommentierte etwa Haileys beste Freundin Kendall Jenner (28).

Dass sich der Sänger und das Model gemeinsamen Nachwuchs wünschen, machten sie bereits in der Vergangenheit deutlich. "Ich liebe Kinder und kann es kaum erwarten, meine eigenen zu haben. Ich würde sagen, das ist jetzt eine nähere Realität", verriet Hailey in einem Interview mit Vogue Arabia. Doch auch Justin machte in einem emotionalen Instagram-Post deutlich, dass er Vater werden möchte: "Ich konzentriere mich jetzt sehr darauf, einige der tief verwurzelten Probleme, die ich wie die meisten von uns habe, zu reparieren, damit ich nicht auseinanderfalle, damit ich meine Ehe aufrechterhalten und der Vater sein kann, der ich sein möchte. Musik ist sehr wichtig für mich, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit."

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

