"Komplikationen": Chryssanthi Kavazi meldet sich nach Geburt

Chryssanthi Kavazi (35) und Tom Beck (46) gehen seit über acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie ihren ersten Nachwuchs 2019 auf der Welt begrüßt hatten, krönte die Geburt ihres zweiten Kindes vor einigen Wochen ihre Liebe. Seither ist es jedoch ruhig um die frischgebackene Zweifach-Mama geworden. Bis jetzt: Denn nun meldet der GZSZ-Star sich erstmals nach der Entbindung im Netz – und sorgt für Beunruhigung. "Es gab unerwartete Komplikationen und mir geht es immer noch nicht so richtig gut", schreibt Chryssanthi in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Sobald ich aber wieder gesund bin, hört ihr wieder mehr von mir."

Neben den besorgniserregenden News, nutzt die Schauspielerin jedoch auch die Gunst der Stunde, um sich bei ihrer Community für die zahlreichen Glückwünsche zur Geburt ihrer kleinen "zauberhaften Tochter" zu bedanken. Ihrem kurzen Statement hängt sie dann sogar noch einen süßen Schnappschuss ihres neugeborenen Sprosses – oder vielmehr dessen Füße – an. Wann genau sich Chryssanthi dann wieder auf Social Media zurückmelden wird, bleibt vorerst ungewiss. "Bis dahin üben die Kleine und ich uns in unserer Girls Power", bleibt das einzige, was sie dazu schreibt. Zunächst wird die 35-Jährige deswegen also wohl erst einmal die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie genießen und den Alltag ihrer Gesundheit zuliebe ein bisschen ruhiger angehen.

Als der Serienstar und sein Liebster die Geburt ihres zweiten Nachwuchses verkündeten, zeigten sie sich voller Freude über den neuesten Familienzuwachs. "Seit Sonntag dürfen wir uns nun auch stolze Eltern eines ganz bezaubernden kleinen Mädchens nennen", schwärmte die Beauty unter einem Beitrag, den sie im Netz veröffentlichte. Dabei konnte sie die Entzückung für die Kleine kaum verbergen. "Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück!", schloss Chryssanthi die niedlichen Zeilen damals ab.

