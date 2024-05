Konkurrenz? Deshalb wird "Masked Singer"-Finale verschoben

Auf das große Finale müssen sich die Zuschauer wohl oder übel noch etwas gedulden. "The Masked Singer ist immerhin nicht die einzige Sendung, die bei den TV-Liebhabern aktuell in aller Munde ist. Am Samstag findet zudem der Eurovision Song Contest statt! Sich zwischen den beiden musikalischen Spektakeln entscheiden müssen die Zuschauer aber nicht. Das "The Masked Singer"-Finale wird um eine Woche verschoben! "Spektakuläre Show und große Stimmen? Deshalb lassen wir am 11. Mai den ESC-Kollegen den Vortritt und feiern unser großes 'The Masked Singer'-Finale eine Woche später am 18. Mai", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account.

Die meisten Zuschauer nehmen diese Entscheidung wohl mit Kusshand an. "Als ESC-Fan sage ich danke dafür" und "Dann muss ich mich wenigstens nicht entscheiden", wird fleißig kommentiert. Einige Nutzer hätten es dagegen eher begrüßt, wenn das Finale ganz regulär eine Woche nach dem Halbfinale über die Bildschirme geflimmert wäre.

Den deutschen ESC-Act möchte sich der Großteil aber wohl nicht entgehen lassen. Isaak Guderians (29) Song "Always On The Run" bekommt immerhin ziemlich gute Kritiken aus dem Ausland – ob da wohl mal wieder einer der vorderen Plätze drin ist? "Moment, was? Deutschland ist tatsächlich wirklich gut. Ich bin ein wenig verblüfft. Ja, Isaak, du schaffst das", schreibt ein ESC-Fan überrascht auf X. Besonders die Stimme des Musikers scheint gut anzukommen. Auf eurovisionsworld.com steht Deutschland, den ermittelten Wettquoten nach zu urteilen, nach dem Halbfinale allerdings auf Platz 19.

ProSieben / Willi Weber Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

ARD Isaak Guderian, Gewinner vom ESC-Vorentscheid 2024

Wie findet ihr es, dass "The Masked Singer" wegen des ESCs verschoben wird? Gut, dann kann ich mir beides live anschauen! Ich finde es eher blöd, dass zwei Wochen zwischen dem Halbfinale und dem Finale liegen...



