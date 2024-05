So süß dankt Samira ihrem Mann Serkan Yavuz am Vatertag

Samira Yavuz (30) drückt ihren Dank an Serkan (31) aus! Seit ihrer Teilnahme an Bachelor in Paradise im Jahr 2021 sind die beiden Realitystars ein Herz und eine Seele. Aktuell erwarten die beiden Turteltauben ihr bereits zweites gemeinsames Kind. Im turbulenten Familienalltag kann sich Samira offenbar immer auf ihren Liebsten verlassen – anlässlich des Vatertags macht sie Serkan eine zuckersüße Liebeserklärung! "Für meinen Hausdrachen aka bester Papa ever", leitet sie ihren Instagram-Post ein. Samira fährt fort: "An diesem Vatertag möchte ich dir aus tiefstem Herzen für deine Liebe und Hingabe zu unseren Töchtern danken. Du bist nicht nur ihr Vater, sondern auch ihr Held, ihr Freund und ihr größtes Vorbild."

Serkan sei der Fels in der Brandung für die ganze kleine Familie. "Deine Art und wie du immer herumblödelst, zaubert ein Lächeln auf Novas Gesicht und erfüllt ihr und mein Herz mit Liebe und Sicherheit", schwärmt die 30-Jährige weiter. Samira sei ihrem Partner unendlich dankbar dafür, dass er immer für sie da ist. „An diesem besonderen Tag möchte ich dir einfach nur sagen, wie sehr ich dich liebe und schätze. Danke, dass du genau der Vater bist, den sie sich wünschen", fügt sie noch liebevoll hinzu. Zu Samiras Beitrag gehört zudem ein niedlicher Zusammenschnitt aus dem glücklichen Familienleben.

Erst vor wenigen Wochen verrieten Samira und Serkan das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes: Sie erwarten wieder ein Mädchen! Auch einen kleinen Hinweis auf den Namen gab das Paar bereits. "Ich denke mir, hoffentlich kommt Baby V gesund zur Welt [...]. Und dann denke ich, na ja, jetzt habe ich noch Zeit nur für Nova und mich und die will ich genauso in vollen Zügen genießen und mitnehmen", äußerte sich die Schwangere auf Instagram.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

