Stefanie Giesingers Neuer muss Freundschaft mit Ex dulden!

Stefanie Giesinger (27) hat kein Problem damit, mit ihrem Ex befreundet zu sein. In der neuen Folge ihres Podcasts "G Spot mit Stefanie Giesinger" spricht das Model zusammen mit seinem Ex-Freund Marcus Butler (32) über das Thema und hat eine klare Meinung: Steffis neuer Freund muss mit Marcus klarkommen! Die Beauty glaube sogar, dass es für sie ein Problem wäre, wenn sie mit einer Person ausgehen würde, die nicht damit klarkommt, dass sie in irgendeiner Form mit ihrem Ex-Partner befreundet ist: "Ich meine, ich bin mit der Person aufgewachsen, er hat mich tief geprägt. Warum sollte ich ihn nicht mehr in meinem Leben haben wollen?"

Stefanie sei davon überzeugt, dass es sehr schöne Wege gebe, sich immer noch zu lieben, aber einander loszulassen: "Ich würde sogar sagen, dass es heilsam ist, Zeit mit Ex-Freunden zu verbringen. Es ist wie eine Erinnerung daran, wer ich bin und woher ich komme." Erst vergangene Woche sollen beide noch stundenlang telefoniert haben. Außerdem schildert die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin: "Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen und ich werde nie meine Dankbarkeit für alles verlieren, was wir füreinander waren und immer noch sind."

Stefanie und Marcus waren sechs Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2022 getrennt haben. Der Grund dafür war schlichtweg, dass sie sich auseinandergelebt hatten. Es habe kein Seitensprung oder Ähnliches stattgefunden. Die Geschäftsfrau und der Influencer haben ihre Beziehung auch online geteilt. Deshalb sei die Trennung nicht nur für das Paar, sondern auch für die Öffentlichkeit eine große Sache gewesen.

