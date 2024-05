Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben XXL-Kakerlake im Haus

Schädlingsbefall im Hause Ferchichi! Bushido (45) und seine Ehefrau Anna-Maria (42) leben seit rund drei Jahren in Dubai. Mittlerweile haben der Rapper, die Influencerin und ihre Kinder mehrere Umzüge hinter sich – in ihrem jetzigen Zuhause fühlen sie sich ziemlich wohl. Doch nun haben Kakerlaken das traute Heim der Familie erobert. Anna-Maria erzählt in ihrer Instagram-Story, dass Töchterchen Amaya mitten in der Nacht ein riesiges Exemplar in ihrem Zimmer entdeckt habe: "Danach war natürlich wieder mega Theater, was ich auch verstehe!" Sie habe mittlerweile einen Kammerjäger verständigt, der die Schaben beseitigen soll.

Erst am Sonntag hatte sich Anna-Maria noch mit ihrem Mann über das Ungeziefer unterhalten: "Anis, wie krass ist das? Man darf Sachen nicht mehr sagen. Wir reden noch darüber und ich sage: 'Kakerlaken in Dubai? Das habe ich ja nie gehört.' Und schon haben wir sie hier im Haus." Die Schwester von Sarah Connor (43) vermutet, dass die Insekten infolge der zuletzt starken Regenfälle aufgetaucht seien.

Auf Dauer wollen der Musiker und seine Frau aber ohnehin nicht in der von Kakerlaken befallenen Villa wohnen bleiben. Anna-Maria verriet vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story, dass sie ein neues Objekt in Aussicht haben: "Ich fahre gleich dorthin, wo wir unser wunderschönes Haus bauen. Viele von euch wissen es glaube ich schon – nächsten Sommer ist es fertig." Sie sei immer ganz aufgeregt, wenn sie in das Gebiet komme, weil es dort so wunderschön sei.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

