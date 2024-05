Darum hielten Justin Bieber und Hailey die Babynews geheim!

Justin Bieber (30) und Hailey (27) werden in diesem Jahr erstmals Eltern. Die Schwangerschaft hielten beide wohl für mehrere Monate geheim. Doch was ist der Grund dafür? Diesen meint eine Quelle jetzt zu kennen. "Als sie erfuhren, dass Hailey schwanger ist, war das der schönste Tag für die zwei. Sie waren beide sehr emotional deswegen", plaudert ein Insider gegenüber People aus und behauptet zudem: "Sie fühlen sich so gesegnet und haben sich auch sehr schützend vor das Baby gestellt – von dem Moment an, als sie es erfuhren."

Zwar machten die beiden Haileys Schwangerschaft erst vor Kurzem publik, ihre Liebsten seien aber bereits seit geraumer Zeit eingeweiht. "Sie haben schön früh mit der Familie und engen Freunden darüber gesprochen. Es war wichtig für beide, es ruhig zu halten und einfach so lange wie möglich zu genießen", merkt der Informant an und erklärt: "Sie baten ihre Freunde, nichts zu verraten, bis beide bereit waren, es zu verkünden."

Wie TMZ erfahren haben will, soll das Model bereits im sechsten Monat sein. Offiziell bestätigte die Beauty dies nicht. Die zuckersüßen Babynews verkündete das Paar in dieser Woche auf seinen Social-Media-Accounts: In einem rührenden Video, in dem Hailey in einem weißen Kleid aus Spitze und Brautschleier mit ihrem Mann schmust, präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Justin und Hailey die Babynews für mehrere Monate geheim hielten? Gut! Ich finde, dass das die richtige Entscheidung war. Schade! Ich hätte gerne früher davon erfahren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de