Gesichtet! Angelina Jolie beim gemütlichen Lunch in Berlin

Angelina Jolie (48) macht die deutsche Hauptstadt unsicher! Eigentlich hat die US-amerikanische Schauspielerin aktuell wohl alle Hände voll zu tun. Neben dem Rosenkrieg mit Brad Pitt (60) beschäftigt die Oscar-Preisträgerin auch ihre Rolle als Hauptproduzentin des Broadway-Stücks "The Outsiders". Nun scheint sich Angelina ausgerechnet in Berlin eine Auszeit zu gönnen! Bild liegt ein Schnappschuss vor, welcher den Filmstar in Charlottenburg bei dem indischen Restaurant Mr. Chai Wala zeigt. Auf dem Foto sitzt die "Lara Croft"-Darstellerin gemächlich draußen an einem Tisch und blättert durch die Speisekarte.

Angeblich soll Angelina sogar eine Wohngelegenheit in Grunewald besitzen. Ihren Aufenthalt in Deutschland nutzt sie offenbar, um sich mit ihrem Schauspielkollegen August Diehl (48) zu treffen – der deutsche Schauspieler soll der 48-Jährigen bei ihrem Essen Gesellschaft geleistet haben. Wie das Medium zudem berichtet, sollen sich die zwei jeweils einen alkoholfreien Cocktail bestellt haben. Zu Essen soll es bei Angelina Dindigul Hähnchen Biryani gegeben haben.

Ob Angelina mit ihrem Deutschlandbesuch den Kopf freibekommen möchte? Gegenüber TMZ ließ der Anwalt des Hollywoodstars verlauten, dass er wohl keine Lust mehr habe, sich mit Ex Brad herumzuschlagen. "Alles, was Angelina jemals wollte, war eine Trennung mit positiven Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern, einschließlich Herrn Pitt. Sie freut sich auf den Tag, an dem er sie endlich loslassen kann", stellte er klar.

Getty Images August Diehl, 2019

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

