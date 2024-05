Hailey Bieber teilt neues Bild von ihrem kleinen Babybauch!

Hailey Bieber (27) ist schwanger – und jetzt darf es auch die ganze Welt wissen! Erst vor wenigen Tagen bestätigten das Model und sein Ehemann Justin Bieber (30) auf Instagram, dass sie erstmals Nachwuchs erwarten. In dem Video trägt die Beauty ein hautenges Spitzenkleid, sodass ihr runder Babybauch zu sehen ist. Nun teilt die Unternehmerin ein neues Bild von diesem Tag: Lässig posiert sie auf einer Terrasse mit einer wunderschönen Kulisse im Hintergrund – und trotzdem dürfte ihre runde Mitte alle Blicke auf sich ziehen. Denn die Fans sind ganz aus dem Häuschen, dass der Musiker und Hailey Eltern werden.

Unter dem Verkündungsposting rasten die Follower buchstäblich aus. "Was für tolle Neuigkeiten. Ich folge dir schon so lange, habe gesehen, wie du Model wurdest, wie ihr geheiratet habt und jetzt wirst du Mutter. Du wirst ein Vorbild und eine tolle Mutter für dein Kind sein", lautet beispielsweise ein Kommentar. Auch die Verwandten von Hailey und Justin könnten nicht glücklicher sein. Die Mutter des "Holy"-Interpreten, Pattie Mallette (49), zeigte sich im Netz ganz aufgeregt, als die Babynews endlich verkündet wurden.

Seit fast sechs Jahren ist das Paar verheiratet – in den vergangenen Jahren wurde immer wieder spekuliert, dass Hailey schwanger sein könnte. Davon war die US-Amerikanerin ziemlich genervt. "Wenn der Tag kommt, an dem ich wirklich schwanger bin, werdet ihr, also das Internet, die letzten sein, die es erfahren", erklärte sie gegenüber GQ im Oktober 2023. Jetzt erwartet sie tatsächlich ein Kind und will dieses süße Geheimnis nicht mehr für sich behalten.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, im Januar 2020

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

