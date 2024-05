In Horror-Drama: Travis Kelce ergattert erste Serienrolle

Normalerweise ist Travis Kelce (34) für sein Talent auf dem Footballfeld bekannt. Nachdem er jedoch zuletzt vor allem mit seiner Beziehung zu Taylor Swift (34) für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hatte, eröffnete sich für den Sportler eine ganz besondere Chance im Schauspielbusiness. Nun ergattert er seine erste Rolle. Demnach wird er in einem Horror-Drama von keinem Geringeren als American Horror Story-Macher Ryan Murphy (58) zu sehen sein. Das beweist ein Instagram-Video, das Co-Star Niecy Nash-Betts direkt vom Set der Serie postet. "Leute, ratet mal, mit wem ich in 'Grotesquerie' zusammenarbeite?", teasert sie an, bevor sie die Kamera zu Travis hinüberschwenkt.

Dass sich der 34-Jährige auf das Abenteuer vor der Kamera einlässt, bedeutet für ihn eine riesige Veränderung. Das scheint auch ihm selbst bereits ziemlich klar zu sein. "Ich betrete Neuland mit Niecy!", verkündet der Tight-End-Spieler der Kansas City Chiefs freudestrahlend in dem kurzen Clip. Obwohl er keinerlei ernsthafte Erfahrungen mit ans Set bringt, scheint seine neue Schauspielkollegin Niecy bereits voller Vorfreude auf die gemeinsame Zeit zu sein. "Das passiert, wenn sich Gewinner zusammentun! Travis, willkommen in der 'Grostequerie'", kommentiert sie ihren Post und spielt damit wohl auf den vergangenen Super Bowl-Gewinn des Footballstars an.

Zwar durfte Travis bislang noch für keine Produktion in neue Rolle schlüpfen, jedoch war er bereits im TV zu sehen. Für einen Gastauftritt konnten seine Fans ihn im vergangenen Jahr bei "Saturday Night Life" bestaunen. An einen Rückzug aus der NFL dachte er damals jedoch nicht. "Ich habe keinen Grund, mit dem Football aufzuhören", erklärte er laut People bei einer Pressekonferenz der NFL-Playoffs und fügte hinzu: "Das SNL-Zeug hat mir [...] einen neuen Karriereweg eröffnet, aber es ist komisch für mich, das zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere zu sagen." Wie es künftig beruflich für den Hottie weitergeht, bleibt also vorerst abzuwarten.

Instagram / niecynash1 Niecy Nash-Betts und Travis Kelce, 2024

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

