Kampf gegen Mischa Mayer: Tobias Pietrek ist siegessicher

In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Für das große Box-Event Fame Fighting Challenger werden so einige bekannte Gesichter der deutschen Reality-TV-Welt in den Ring steigen – so auch Tobias Pietrek! Mit Promiflash spricht der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat über seinen bevorstehenden Kampf. So verrät der Hottie, dass er erst vor wenigen Wochen mit dem Training anfangen konnte: "Ich fühle mich gerade tatsächlich sehr gut, denn ich bin ja erst [...] in die Vorbereitung gestartet und war sehr krank, als ich die Nachricht bekommen habe. Ich habe unter etwas umständlichen Bedingungen trainiert." Jetzt könne Tobias aber "voll durchstarten" – dabei zeigt er sich siegessicher: "Zu 100 Prozent. Ich glaube, mein Gegner weiß noch nicht so ganz genau, worauf er sich eingelassen hat und ich bin sehr siegessicher."

Antreten wird Tobias gegen Mischa Mayer (32). "Es ist offiziell, diese zwei Fitnesskolosse steigen in den Ring! Mischa feiert hiermit sein großes Comeback in die Öffentlichkeit und Tobias ist der perfekte Tanzpartner dafür! Wir freuen uns riesig auf diesen Kampf! Zwei schwere Jungs, die alles geben, das wird eine Knallerei!", hieß es auf der Instagram-Seite der Veranstaltung. Die Fans sind von dem Duo begeistert. "Ich mag beide! Der Bessere soll gewinnen – mit guter Leistung und Disziplin" oder "Oha! Das wird einer der interessantesten Kämpfe", schreiben etwa zwei User in den Kommentaren.

Tobias und Mischa sind allerdings nicht die einzigen Realitysternchen, die am 24. Mai in den Ring steigen werden. So treten unter anderem die Love Island-Bekanntheiten Bocc Özsu und Bucci Yok gegeneinander an. Jakub Merlan-Jarecki (28) wagt sich erneut in den Ring – er wird gegen Nikola Glumac kämpfen. Aber auch Sima Milena und Laura Peuker wollen ihre Boxkünste unter Beweis stellen, ebenso wie Alessandra Wichert (27) und ihre ehemalige "Love Island"-Mitkandidatin Evi (29).

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Ex-"Love Island"-Star

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

