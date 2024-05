Kelly Clarkson steht mit Ex-Mann Brandon erneut vor Gericht!

Kelly Clarkson (42) und Brandon Blackstock (47) gehen seit geraumer Zeit getrennte Wege. Nun müssen beide jedoch aufgrund eines Prozesses erneut aufeinandertreffen. Wie Us Weekly berichtet, werden die Sängerin und ihr Ex im August vor Gericht erscheinen. Grund hierfür sei ein Streit darüber, ob sich der Produzent Gagen unter den Nagel gerissen habe für Deals, die er für seine einstige Ehefrau vermittelte. "Wir werden nur darüber verhandeln, ob ein Verstoß gegen das Arbeitsgesetz vorliegt. Alle Fragen zu Verdienst und Schadenersatz werden später geklärt", verkündete Richterin Wendy Chang.

Bereits im November vergangenen Jahres wurde Kelly eine Summe von rund 2,4 Millionen zugesprochen. Im März verklagte die 41-Jährige ihren ehemaligen Partner dann erneut. Sie verlangte laut Billboard sämtliche Provisionen, Gebühren, Gewinne und weitere Gelder zurück, die sie jemals an Brandons Firma überwiesen hatte. Ob der Rosenkrieg bald ein Ende hat, bleibt abzuwarten. Der einstige Manager der "Because of You"-Interpretin bestreitet die Anschuldigungen bislang vehement.

Die Scheidung von Brandon reichte Kelly bereits vor vier Jahren ein. Seither liefern sich beide eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Das Beziehungs-Aus soll damals nicht nur für Fans eine ziemliche Überraschung gewesen sein, sondern auch für einige Freunde der einstigen Eheleute. "Es kam aus dem Nichts. Es ist alles so traurig für die Kinder. Sie waren immer so eine liebevolle Familie. Es schien nie, als hätten sie ein Problem!", äußerte sich ein Insider gegenüber E! News.

ActionPress/Pacific Press via ZUMA Wir Sängerin Kelly Clarkson

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2015

