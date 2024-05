Erstes Baby: Christina Hänni blickt Geburt gelassen entgegen

Im Dezember des vergangenen Jahres verkündeten Christina (34) und Luca Hänni (29), dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses sind. Nicht mehr allzu lang, dann dürften die Eltern in spe ihr Kind auf der Welt begrüßen. Angespannt ist die Tänzerin wegen der bevorstehenden Geburt allerdings nicht, verrät sie in einer Fragerunde auf Instagram. Mittlerweile sei sie gar nicht mehr nervös, denn: "Die letzten Wochen haben mir viel Ruhe, Zuversicht und Gelassenheit gegeben." Sie verstehe Entbindung als einen Prozess, in der "jede Emotionen ihren berechtigten Raum" habe.

Das Ehepaar kann die Geburt seines Babys schon gar nicht mehr abwarten. Bereits Ende April erzählten Luca und Christina in ihrem gemeinsamen Podcast "don't worry BE HÄNNI", dass die wichtigsten Vorbereitungen bereits getätigt seien: Sie haben schon ein "wunderschön eingerichtetes Kinderzimmer" für ihren Spross. Doch nicht nur das – der ehemalige DSDS-Gewinner sei buchstäblich "im Nestbautrieb" gewesen und habe unter anderem "das ganze Haus fertig gemacht, der ganze Garten, die Terrassen, du hast alles geputzt mit deinen Gummistiefeln". Seine Herzensdame sei deswegen mächtig stolz auf ihn.

Ob sich Luca und Christina über einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, wissen ihre Fans bislang nicht. In ihrer Instagram-Story verriet die Let's Dance-Bekanntheit, dass sie es wissen, doch: "Das Geschlecht war uns selbst gar nicht so wichtig, wie das öffentliche Interesse daran ist." Und vorerst wollen sie auch nicht verraten, was es wird. "Wir sagen es, wenn es sich für uns – vor allem für mich – richtig anfühlt", meinte die werdende Mama.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Christina der Geburt so entspannt entgegenblickt? So macht sie das genau richtig! Das kann in zwei Tagen schon wieder anders aussehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de