Fake? Das sagt Sandra Sicora zur "Temptation Island"-Staffel

Aktuell läuft die sechste Staffel von Temptation Island. Im Interview mit Promiflash verrät Sandra Sicora (31), dass sie diese verfolgt und was sie von dem diesjährigen Cast hält. "War ganz, cool so zu sehen, weil ich ja selbst einmal dabei war", verrät die einstige Ex on the Beach-Kandidatin und findet dabei aber auch einen Kritikpunkt: "Allerdings muss ich sagen, man muss sich halt schon echt konzentrieren, was da so alles passiert – ob das jetzt irgendwie für Show ist oder wie viel noch passiert."

Im Gespräch mit Promiflash erklärt die 31-Jährige weiter, dass man immer nur kleine Ausschnitte aus der Realityshow sehe. Zudem sehe die Ex von Tommy Pedroni das Format etwas anders als Zuschauer, da sie bereits selbst an Temptation Island V.I.P. teilgenommen hat. "Ich war halt selbst dabei und weiß, wie etwas sein kann und wie etwas dann gezeigt werden kann", erklärt Sandra ihre Meinung.

In der diesjährigen Staffel unterziehen sich erneut vier Paare dem ultimativen Treuetest auf der Insel der Verführung: Nasrin und Josh, Laura und Phil, Vivien und Mou sowie Marie und Tammo. Die genannten Pärchen sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Es gibt Themen in ihrer Beziehung, über die sie Klarheit gewinnen müssen. Wie das Beziehungsexperiment für sie ausgehen wird, werden die kommenden Wochen zeigen.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Lola Weippert und der "Temptation Island"-Cast

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Die "Temptation Island"-Paare

