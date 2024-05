Neue Musik? Justin Bieber inspiriert Haileys Schwangerschaft

Dürfen Justin Biebers (30) Fans bald neue Musik erwarten? Eigentlich hat sich der Sänger aus der Musikbranche zurückgezogen – doch die Schwangerschaft seiner Frau Hailey Bieber (27) soll ihn inspiriert haben! Das offenbart eine Quelle jetzt gegenüber Daily Mail: "Justin ist durch Haileys Schwangerschaft motiviert und schreibt Songs für sie und ihr ungeborenes Kind." Dennoch habe der "Yummy"-Interpret es "nicht eilig, auf Tour zu gehen, zumindest nicht für eine sehr lange Zeit, wenn überhaupt". Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. "Er hat genug Geld, um zu tun, was er will, und er will einfach nur Vater sein", erklärt der Insider. Einen kleinen Vorgeschmack scheint Justin aber trotzdem zu geben. Das Video, mit dem er und seine Liebste ihre Baby-News verkündeten, war mit einem seiner Songs unterlegt – für eine kurze Zeit kann man ihn darin nämlich singen hören.

Bereits Anfang des Jahres machte Justin der Welt Hoffnung auf ein Comeback. Damals veröffentlichte der 30-Jährige eine Reihe an Fotos auf Instagram, die ihn dabei zeigten, wie er in ein Mikrofon singt – ob in einem Aufnahmestudio oder einer Konzerthalle, war nicht zu erkennen. Nur wenige Monate später stand der Grammy-Gewinner das erste Mal nach zwei Jahren wieder auf der Bühne. Auf dem Coachella-Festival unterstützte Justin die Sänger Tems (28) und Wizkid (33) als Überraschungsgast!

Aber auch wenn der Musiker eine Tournee derzeit ausschließt – die Freude über neue Songs wäre bei seinen Beliebern bestimmt riesig. Justins letztes Album "Justice" liegt immerhin schon drei Jahre zurück. Knapp ein Jahr nach dem Release der Platte beendete er seine "Justice World Tour" nach nur 49 Konzerten und verkaufte die Rechte an seinen Songs. Wenig Zeit später folgte der Schock für seine Fans: Justin zog sich aus gesundheitlichen Gründen komplett aus dem Musikbusiness zurück.

Instagram / haileybieber Justin Bieber, Coachella Festival April 2024

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala 2021

