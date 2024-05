Sagt er dem Reality-TV ade? Kevin Schäfer will studieren!

Für Kevin Schäfer geht es zurück auf die Schulbank! Die Reality-TV-Bekanntheit hat den Entschluss gefasst, zu studieren. In einem Exklusiv-Interview mit Promiflash erzählt er jetzt, für welches Studienfach er sich entschieden und was ihn dazu bewegt hat! "Da ich gelernter Einzelhandelskaufmann bin und ein Fachabitur vorweisen kann, studiere ich jetzt BWL und werde meinen Abschluss als Handelsfachwirt machen", erklärt Kevin. Grund dafür sei die Enttäuschung über die Gehälter der neuen Jobangebote. "Keines kommt annähernd an das heran, was ich vorher bei Sixt verdient habe. Und wer lebt schon gerne unter seinen lieb gewonnenen Verhältnissen?", offenbart der ehemalige Prince Charming-Kandidat.

Haben die Kampf der Realitystars-Spiele Kevin eventuell auch dazu bewegt, seine Ausbildung mit einem Studium zu erweitern? Immerhin geht es in ihnen ja auch oft um Wissen. "Nein, eine Weiterbildung hatte ich schon vor Kampf der Realitystars fest im Auge gehabt. Ich bin ein Mensch, der keinen Stillstand mag, schon gar nicht im Kopf", erläutert er. Was aber auch auf keinen Fallstillstehen wird, ist seine Reality-TV-Karriere! Das versichert Kevin gegenüber Promiflash: "Ich bin multitaskingfähig und würde niemals freiwillig aufs TV verzichten. Andere machen ihre Weiterbildung schließlich auch berufsbegleitend, warum sollte mir das nicht gelingen?"

2021 war Kevin das erste Mal im Fernsehen zu sehen. Damals nahm er bei "Prince Charming" teil und kämpfte um das Herz von Bachelor Kim Tränka. In den darauffolgenden Jahren suchte der Realitystar erneut nach der großen Liebe – zuerst bei Swipe, Match, Love? und dann bei Charming Boys. 2023 ging es mit Good Luck Guys für Kevin in die Wildnis, wo er sich schwierigen Herausforderungen stellte, um ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro zu gewinnen. Und auch derzeit ist Kevin wieder im TV zu verfolgen: Seit dem 10. April läuft die fünfte Staffel "Kampf der Realitystars", in der er Teilnehmer ist.

TVNow "Prince Charming"-Kevin

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

