"Kampf der Realitystars"-Kevin wartete Jahre auf Teilnahme

In der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars wetteiferte Kevin Schäfer um den Sieg. In Folge 9 hieß es für den Prince Charming-Boy jedoch Abschied nehmen: Kurz vor dem Finale flog er raus. Für den gelernten Kaufmann sei mit seiner Teilnahme an der Show trotzdem ein Traum in Erfüllung gegangen, auf den er sogar ziemlich lange habe warten müssen, wie er im Promiflash-Interview vor einigen Wochen berichtete. "Es war mein Traum, ich wollte schon immer rein und jetzt habe ich es endlich geschafft – nach drei Anläufen war ich endlich drin", berichtete Kevin stolz.

Die erste Anfrage für seine Showteilnahme sei nämlich bereits im Jahr 2021 eingegangen, die nächste folgte im Jahr 2022. Doch beide Male sei es dann doch wieder zu einer Absage gekommen. Woran das liegt? "Das ist immer so. Man muss in den Cast auch irgendwie reinpassen. [...] Man muss ja auch ein bisschen Spannung in der Show haben", erläuterte der erfahrene Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Im Jahr 2024 hat Kevin dann wohl perfekt in den Cast gepasst.

Die Kandidaten für die nächste "Kampf der Realitystars"-Staffel stehen bisher noch nicht fest. Eine Neuerung gab RTLZWEI jedoch bereits vorab bekannt. Gegenüber DWDL verkündete der Sender vor wenigen Wochen, dass die langjährige Moderatorin Cathy Hummels (36) nicht mehr Teil der Show sein werde. Das liege an einer "inhaltlichen Weiterentwicklung" und sei im besten Einvernehmen beschlossen worden. Die Fans spekulieren nun schon fleißig, wer wohl in ihre Fußstapfen treten wird. Im Gespräch sind bisher die TikTokerin Laura Abla, Amira Aly (31) und Lola Weippert (28).

