Gönnt Kevin Calvin den Sieg bei "Kampf der Realitystars"?

Wie steht Kevin Schäfer zu Calvin Kleinens (32) Kampf der Realitystars-Sieg? Der ehemalige Prince Charming-Kandidat und der TV-Casanova waren in der Wettkampf-Show oft nicht gut aufeinander zu sprechen und nominierten sich gegenseitig. Am Ende konnte sich Calvin jedoch gegen seine Konkurrenten durchsetzen und den Titel "Realitystar 2024" sichern. Kevin erklärt dazu im Interview mit Promiflash: "Ich habe es befürchtet, dass er gewinnt, was ich auch vor meinem Abgang in der neunten Stunde der Wahrheit gesagt habe. Gegönnt hätte ich es natürlich Cecilia, denn ich finde einfach, dass sie das Spiel mehr gespielt, mehr gekämpft hat." Unterm Strich sei ihm jedoch vor allem wichtig gewesen, dass ein Mitspieler gewinnt, der von Anfang an dabei war und gekämpft hat.

Trotz ein paar Sticheleien betont Kevin, in der Sala mit allen gut klargekommen zu sein. "Mit dem einen hatte ich mehr Höhen, mit dem anderen mehr Tiefen. Am besten verstanden habe ich mich in der Show mit Jenny, Cecilia, Theresia, Annemie, Gisele und Noah." Maurice Dziwak (25) hatte er sich erst relativ spät angenähert und mit Aleksandar Petrovic (33) nach seinem Wiedereinzug. Auf eine Person ist der Kölner mittlerweile aber gar nicht mehr gut zu sprechen: "Tanja war lange Zeit bei 'Kampf der Realitystars' meine absolute Vertraute und Bezugsperson, was ich aber nach der Show durch einen von ihr verursachten Vertrauensbruch bitter bereut habe."

Ähnlich wie Calvins Sieg sah Kevin in der vergangenen Woche übrigens seinen Rauswurf kommen. "Damit hatte ich gerechnet. Ich habe aber, nachdem die anderen angefangen haben, Sherlock Holmes zu spielen, versucht, die Maskerade aufrechtzuerhalten, aber leider war das Kind da schon in den Brunnen gefallen", erzählt er Promiflash.

RTLZWEI Aleks Petrovic, Christoph Oberheide, Cathy Hummels und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast im Finale

