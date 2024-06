"Kampf der Realitystars"-Kevin hat mit Rauswurf gerechnet!

Für Kevin Schäfer war sein Ende bei Kampf der Realitystars wohl abzusehen! Der Ex Prince Charming-Boy ist derzeit in der fünften Staffel der Realityshow zu sehen. In der neunten Folge war für ihn aber Schluss: Kurz vor dem Finale wurde er von seinen Kontrahenten rausgewählt. Für die TV-Persönlichkeit kam das allerdings nicht überraschend, wie Kevin im Interview mit Promiflash ausplaudert: "Damit hatte ich gerechnet. Ich habe aber, nachdem die anderen angefangen haben, Sherlock Holmes zu spielen, versucht, die Maskerade aufrechtzuerhalten, aber leider war das Kind da schon in den Brunnen gefallen." Dennoch habe es ihn enttäuscht, so kurz vor dem Sieg die Sala verlassen zu müssen. "Es ist natürlich schon sehr schlimm, so kurz vor dem Ziel gehen zu müssen, aber ich bin es ja schon von anderen Shows gewohnt", betont er.

Eine der Stimmen, die sein Schicksal in der Show besiegelt haben, habe den TV-Star aber überrascht, wie er weiter verrät: "Außer bei Noah habe ich es von allen anderen erwartet, zumal mir das auch vorher zugetragen worden ist. Obwohl Chris mir versicherte, mir keine Münze zu geben." Einen kleinen Seitenhieb gegen den YouTuber kann er sich dann aber nicht verkneifen: "Was mal wieder beweist: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht." Trotz seiner Rauswahl bereue Kevin aber nichts.

Zuvor hatten die Stars in der Sala ein unmoralisches Angebot bekommen. Bei der Wand der Wahrheit wurde Lilo von Kiesenwetter als beliebtester Star auserkoren, während Nina Anhan zum unbeliebtesten Bewohner gewählt wurde. Die Promis konnten daraufhin entweder Lilo für 10.000 Euro mehr Gewinn verkaufen oder Nina gegen eine Gebühr von 10.000 Euro rausschmeißen. Während Nina keine Stimme bekam, erhielt die Seherin gleich zwei: Sie wählte sich selbst und auch Kevin entschied sich dazu, sie zu verkaufen. Obwohl die Wahl anonym blieb, vermuteten einige der Bewohner, dass Kevin sich gegen Lilo entschieden hatte.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

