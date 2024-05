"Sofort gefunkt": Christina Lugner hat einen neuen Freund!

Christina Lugner (58) schwebt auf Wolke sieben! Die Ex-Frau von Richard Lugner (91) hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und zwar Ernst Prost, der ehemalige Boss des Unternehmens Liqui Moly. Im Gespräch mit Bild plaudert die Österreicherin aus: "Ich habe ihn vor einem Restaurant am Strand stehen sehen. Es hat sofort gefunkt! Wir haben uns gesehen und sind einander in die Arme gefallen. Geküsst haben wir uns auch recht schnell", verrät die frisch Verliebte und enthüllt, dass sie ihren Schatz auf Teneriffa kennengelernt habe.

Ein Paar sind beide seit knapp zwei Monaten und offenbar überglücklich. "Mir gefällt, wie Ernst aussieht. [...] Ich finde, er sieht supersexy aus", schwärmt Christina gegenüber dem Boulevardmagazin und stellt klar: "Ihm und auch mir geht es sehr gut. Die Liebe tut der Gesundheit gut!" Beide haben auf der Insel jeweils ein Haus. Dass sie zusammenziehen, ist bislang nicht geplant. "Das brauchen wir nicht. Unsere Häuser liegen ja nicht weit auseinander!", erklärt die 58-Jährige.

Gemeinsam sollen die Turteltauben sogar zu der sechsten Hochzeit von Christinas Ex Richard eingeladen sein, die im Juni stattfinden wird. Die ehemalige Fernsehmoderatorin und der Baulöwe waren bis 2007 für rund 17 Jahre verheiratet. Aus ihrer Ehe ging eine gemeinsame Tochter namens Jacqueline Lugner hervor. Diese wird übrigens auch in diesem Jahr heiraten – und das wohl nur wenige Tage nach ihrem Papa.

Getty Images Christina Lugner, ehemalige Fernsehmoderatorin

STARPIX / ActionPress Christina und Richard Lugner in Wien

