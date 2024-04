Jerry Seinfeld empfand Dreh mit Hugh Grant als "furchtbar"

Ist das eine Art Hassliebe? Jerry Seinfeld (69) und Hugh Grant (63) lernten sich bei den Dreharbeiten des im Mai erscheinenden Films "Unfrosted" kennen. Der "Seinfeld"-Star führte am Set des Comedy-Dramas Regie – das heißt, er konnte dem "Notting Hill"-Darsteller erklären, wie der Hase läuft. Doch das scheint nicht besonders gut funktioniert zu haben, wie Jerry während seines Auftritts in der "The Tonight Show" verrät. "Wir haben uns oft gestritten", erzählt er und fährt fort: "Es ist eine Qual, mit ihm zu arbeiten. Er ist furchtbar." Doch Hugh habe ihn scheinbar vorgewarnt: "Er sagt dir, bevor du mit ihm arbeitest: 'Du wirst es hassen.' Und er hat so recht", gesteht der Schauspieler belustigt.

Die Unstimmigkeiten haben sich aber irgendwann gelegt. Sie konnten sich fernab der Kameras besser kennenlernen, erinnert sich Jerry: "Wir haben zehn Wochen lang gedreht, und der Abend, an dem er und ich zu Abend gegessen haben – und wir haben uns beim Abendessen betrunken – das war der beste Abend." Hugh sei einfach "cool" und habe dieses gewisse britische Etwas an sich – "so witzig, er sieht gut aus in einer Jacke... Er ist einer von diesen Typen". Abschließend fügt er hinzu: "Ich liebe diesen Typen." Diese anfänglichen Spannungen gehörten nach diesem Abend wohl der Vergangenheit an.

Auch Timothée Chalamet (28) hatte das Vergnügen, gemeinsam mit dem Briten zu arbeiten. Der Freund von Kylie Jenner (26) und Hugh standen zusammen für den Fantasy-Hit Wonka vor der Kamera – auch sie seien miteinander warm geworden, wie der 63-Jährige im Interview mit People berichtete. "Ich war ein bisschen nervös. Ich mag keine Leute, die zu erfolgreich sind, und ich dachte, seine Karriere sei ein bisschen zu gut gelaufen", scherzte er. Doch sie haben sich gut verstanden, denn Timothée habe ihn stets mit gutem "Klatsch und Tratsch" unterhalten.

Getty Images Jerry Seinfield, Schauspieler und Regisseur

Getty Images Hugh Grant und Timothée Chalamet bei der "Wonka"-Premiere in Paris

