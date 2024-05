Anne Hathaway führt eine "glückliche Ehe" mit Adam Shulman

Vor über 20 Jahren feierte Anne Hathaway (41) mit Plötzlich Prinzessin ihren Durchbruch. Heute ist sie noch immer eine erfolgreiche Schauspielerin und erschien erst kürzlich wieder auf den Bildschirmen: In "The Idea Of You" spielt sie die Rolle der Singlemutter Solène, die eine Affäre mit dem 16 Jahre jüngeren Hayes beginnt. Im echten Leben sieht es hingegen anders aus: Seit elf Jahren ist die Beauty mit Schmuckdesigner Adam Shulman (43) verheiratet, mit dem sie zwei Söhne hat: Jonathan und Jack. Ein Insider verrät nun gegenüber People: "Sie und Adam Shulman sind großartig. Sie scheinen eine sehr glückliche Ehe zu führen."

Weiter führt der Insider aus, dass Anne sehr oft sage, sie schätze sich sehr glücklich, mit Adam verheiratet zu sein: "Er ist ein cooler Typ und ein lustiger Vater. Wenn Anne filmt, ist er für ihre Söhne zuständig und macht einen tollen Job. Sie gehen gerne alleine aus und haben einen großen Freundeskreis." Doch es gäbe da eine weitere Sache, die die Amerikanerin noch mehr erfüllen soll. Gegenüber dem WSJ Magazine erklärte die Schauspielerin im März 2022: "Ich fühlte mich erst voll und ganz angekommen, als ich Mutter wurde."

Anne ist eine erfolgreiche Schauspielerin und eine leidenschaftliche Mutter. Die Liebe zu ihrem Mann Adam verewigte sie sogar mit einem Partnertattoo an ihrem Handgelenk. Dort hat sich die "Der Teufel trägt Prada"-Schauspielerin ein M tätowieren lassen – das gleiche Motiv, welches auch den Körper ihres Mannes schmückt: "Die Idee ist, dass wir einzeln komplett sind, aber zusammen sind wir mehr", erzählte sie 2023 in der The Drew Barrymore Show.

ActionPress Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman in New York

