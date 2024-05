Diesen Spieler nominiert Julian Nagelsmann für die Heim-EM!

Momentan verkündet der DFB den Kader für die Fußball-EM. Wie Frauke Ludowig (60) bei RTL Exclusiv verrät, darf sich nun ein Youngster auf das Sportereignis freuen. Aleksandar Pavlović wird diesen Sommer seine erste Europameisterschaft spielen. Der Shootingstar kennt den Bundestrainer Julian Nagelsmann schon von seiner Zeit beim FC Bayern München. Im März berief der ehemalige Vereinscoach den 20-Jährigen in die Nationalmannschaft. Allerdings konnte er krankheitsbedingt noch kein einziges Mal im Deutschlandtrikot auflaufen. Sein Debüt bei der Heim-EM zu geben, könnte ein ganz besonderer Moment für Aleks werden.

Der Mittelfeldspieler hat deutsche und serbische Wurzeln. Aus diesem Grund wäre er für beide Länder spielberechtigt. Gegenüber Bild verriet er, dass die Entscheidung nicht leicht für ihn war. "In meiner Brust schlagen beide Herzen, meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Serbe", erklärte Aleksandar. Allerdings schien Nagelsmann keine große Überzeugungsarbeit geleistet haben zu müssen. "Ich bin in München geboren und aufgewachsen, habe meinen ganzen fußballerischen Weg beim FC Bayern verbracht und freue mich auf die kommenden Länderspiele mit Deutschland", schwärmte der Fußballprofi.

Bis jetzt sind erst drei Spieler in den EM-Kader berufen worden. Neben Aleks durften sich schon Nico Schlotterbeck (24) und Jonathan Tah (28) freuen. Bei der Veröffentlichung der Nominierungen probiert der DFB momentan etwas Neues. Anstatt die Spieler in einer Pressekonferenz zu verlesen, werden sie dieses Jahr über verschiedene Kanäle verkündet. Dabei sollen auch einige Promis und Influencer die Ehre haben, die Spieler anzukündigen. Die Nominierung des BVB-Verteidigers wurde in der Tagesschau mitgeteilt, während der Leverkusener in einem Instagram-Video von Rashid Hamid, einem Pflege-Influencer, beglückwünscht wurde.

Getty Images Aleksandar Pavlović, Fußballspieler

Getty Images Aleksandar Pavlović, Spieler für den FC Bayern München

Was haltet ihr von Aleksandars Nominierung? Total verdient. Er wird sehr wichtig für die EM werden. Ich bin skeptisch. Die Bayern hatten ja nicht die beste Saison... Ergebnis anzeigen



