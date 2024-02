Geheimnisvoller neuer Mann: Yvonne Catterfeld verrät Details

Yvonne Catterfeld (44), bekannt als erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin, äußert sich jetzt zu ihrem neuen Partner und sorgt damit für Aufmerksamkeit. Seit ihrer Trennung von Oliver Wnuk (48) im Dezember 2021, mit dem sie 14 Jahre lang liiert war und einen gemeinsamen Sohn hat, hält Yvonne ihr Privatleben weitestgehend unter Verschluss. Nun öffnet sich die Künstlerin im Rahmen eines Interviews und teilt mit, wie glücklich sie in ihrer neuen Beziehung ist. Dies kommt überraschend, da sie bisher kaum Informationen über ihr Liebesleben preisgegeben hat.

Die 44-jährige Künstlerin gibt nun Bunte gegenüber seltene Einblicke in ihr Privatleben und erklärt, dass sie ihren neuen Partner erst einmal nicht der Öffentlichkeit vorstellen möchte – es bestehe "kein Bedarf". Für Yvonne scheint das Glück in der Liebe ein wichtiger Faktor für ihr allgemeines Wohlbefinden zu sein. "Wenn man geliebt wird und eine tolle Beziehung hat, dann ist man leicht, dann geht es einem gut", schildert sie und betont, wie wichtig Humor in einer Partnerschaft für sie sei. Darüber hinaus verrät sie, dass sie sich immer darauf freue, nach Hause zu fahren – ein Zeichen dafür, dass sie in ihrer neuen Beziehung glücklich und erfüllt ist.

Yvonne Catterfeld ist seit ihrem Durchbruch mit der Single "Für dich" im Jahr 2003 ein Star in der deutschen Musikbranche. Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin schaffte sie es auch, sich in Film und Fernsehen zu etablieren – unter anderem begeisterte sie jahrelang in der Daily GZSZ und spielte zudem in zahlreichen Fernsehfilmen mit. Von 2016 bis 2018 gab sie ihr Wissen im Bereich Entertainment dann an die Talente bei The Voice of Germany weiter und feierte nach einer kleinen Pause 2020 ein Comeback im roten Drehstuhl. Immer an ihrer Seite war zu dieser Zeit ihr Partner Oliver Wnuk. Die Beziehung hielten die zwei größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Vor etwa zwei Jahren überraschten Yvonne und Oliver die Öffentlichkeit mit der Ankündigung ihrer Trennung – eine Entscheidung, die viele ihrer Fans schockierte. Das Duo, dessen Beziehung fast anderthalb Jahrzehnte lang gewährt hatte, gab bekannt, dass es schon seit dem Frühjahr des Jahres kein Liebespaar mehr sei. Das Weihnachtsfest feierte die Familie anschließend noch zusammen, denn ihr Sohn Charlie wird die ehemaligen Turteltauben immer verbinden. Während der Berlinale 2023 verkündete die Beauty dann die süßen Neuigkeiten gegenüber Bild am Sonntag: "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung!" Viele Details enthüllte die 44-Jährige damals nicht, versicherte aber, ihr neuer Partner stehe nicht in der Öffentlichkeit. Und das soll auch erst einmal so bleiben!

The Voice of Germany, ProSieben Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Deutschen Filmpreis

