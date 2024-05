Gigi Hadid und Bradley knutschen bei Taylor Swifts Show!

Gigi Hadid (29) unterstützte ihre gute Freundin Taylor Swift (34) am Sonntag auf eine ganz besondere Art und Weise. Gemeinsam mit ihrem Liebsten Bradley Cooper (49) besuchte sie den letzten von vier Terminen der "The Eras"-Tour in Paris. Im Netz kursiert ein Video, das zeigt, wie das Model und der Schauspieler in einer der Logen in der Arena knutschen und Spaß haben. "Die beiden hielten das öffentliche Turteln auf ein Minimum, küssten sich aber ab und zu und umarmten sich hin und wieder, während sie zu Taylors Hits sangen", berichtet ein Insider laut Entertainment Tonight und meint: "Das glückliche Paar verließ das Konzert Hand in Hand und schien sehr verliebt zu sein."

Begleitet wurden Bradley und Gigi an diesem Abend von Travis Kelce (34), dem Freund von Taylor. Auch der Profisportler genoss die Show, die seine Liebste zum Besten gab. Die vier Promis sollen dicke Freunde sein – erst vor rund einem Monat hatten sie sogar einen gemeinsamen Urlaub in Carmel-by-the-Sea in Kalifornien verbracht. Das plauderte die Mutter des NFL-Stars, Donna Kelce, bei dem "The Age of Possibility"-Event in Las Vegas aus. Sie zeigte laut People ein Foto der zwei Paare, wie sie sich einen sonnigen Tag am Strand der idyllischen Kleinstadt machten.

Für Taylor ist das Thema Urlaub noch längst nicht abgehakt. Bereits Anfang Mai soll sie gemeinsam mit ihren Eltern, Andrea und Scott, nach Frankreich gereist sein, um rund um ihre Tour-Termine in Paris einen einmonatigen Familienurlaub zu genießen. Auch Travis und seine Familie sollen zeitweise dazustoßen. "Es ist eine großartige Zeit und Gelegenheit, die Familien des anderen besser kennenzulernen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Es ist perfekt, dass alle zusammen als eine Familie dort sein werden", erklärte jüngst ein Insider laut The U.S. Sun.

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

