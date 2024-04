Halle Bailey leidet unter schweren Wochenbettdepressionen!

Halle Bailey (24) ist frischgebackene Mama – im Januar kam ihr Sohn Halo zur Welt. Doch seither durchlebt die Schauspielerin eine herausfordernde Zeit. Halle berichtet nun auf Snapchat, dass sie unter einer schweren Wochenbettdepression leidet. "Jetzt, wo ich es durchmache, fühlt es sich fast so an, als ob man in einem Ozean mit den größten Wellen schwimmt, die man je gespürt hat, und man versucht, nicht zu ertrinken. Und du versuchst, nach Luft zu schnappen", erklärt die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin. In dieser harten Zeit sei sie ganz besonders dankbar für ihren Freund DDG (26), der ihr eine große Stütze ist.

Es sei ihr wichtig, zu betonen, dass ihr kleiner Sohn keine Schuld an ihrem Zustand trägt – ganz im Gegenteil überfordere Halle die Liebe, die sie plötzlich verspürt. "Wenn ich ihn ansehe, muss ich weinen, weil er so besonders ist", beschreibt sie. Es falle ihr schwer, länger als 30 Minuten getrennt von ihrem Baby zu verbringen – ihr Geduldsfaden ist dann besonders kurz, findet die Sängerin. Zudem fehle ihr der Bezug zu ihrem eigenen Körper. Sie habe Probleme, sich wieder "normal" in ihrer Haut zu fühlen: "Ich fühle mich wie ein völlig anderer Mensch. Wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich das Gefühl, in einem völlig neuen Körper zu stecken. Als wüsste ich nicht, wer ich bin."

Als Auslöser für diese depressive Phase sieht sie negative Kommentare über ihre kleine Familie in den sozialen Medien. Ursprünglich wollte Halle ihr Privatleben und das Thema Nachwuchs so geheim wie möglich halten – erst nach der Entbindung erfuhren ihre Fans überhaupt, dass sie ein Baby erwartet hatte. "Ich wollte auf gar keinen Fall meine größte Freude öffentlich teilen. Halo war mein Geschenk. Er ist der größte Segen und ich war nicht verpflichtet, ihn, mich oder meine Familie diesem unbarmherzigen Scheinwerferlicht auszusetzen", äußerte sie sich jüngst laut Just Jared über ihren Beschützerinstinkt als Mutter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn Halo, im März 2024

Getty Images Halle Bailey und DDG



