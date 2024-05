Offiziell: "Downton Abbey" bekommt einen dritten Kinofilm!

Die Geschichte von Downton Abbey ist immer noch nicht auserzählt. Wie nun Focus Features offiziell bestätigt, wird es einen dritten Kinofilm der historischen Serie geben. Dafür werden viele der beliebten Charaktere auf die Leinwand zurückkehren. Unter anderem Familienvater Robert Crawley (Hugh Bonneville, 60), Mama Cora (Elizabeth McGovern, 62) und die Töchter Lady Mary (Michelle Dockery, 42) und Lady Edith (Laura Carmichael, 37) sind mit von der Partie. Natürlich werden auch der gutmütige Butler Mr. Carson (Jim Carter) sowie Phyllis Logan als wachsame Haushälterin Mrs. Hughes nicht fehlen.

Zur Handlung des neuen Streifens ist noch nichts bekannt. Allerdings wird Paul Giamatti (56) als Coras Bruder Harold Levinson eine Rolle im Film spielen. Der Amerikaner hatte zuvor in Staffel vier für Ärger gesorgt, da er versucht hatte, die Köchin Daisy Mason zu überreden, mit ihm in die USA auszuwandern. Fans auf Reddit spekulieren nun, dass der Tunichtgut die Familie in finanzielle Schwierigkeiten bringen könnte. "Möglicherweise schicken sie die Crawleys nach Amerika. [...] Vielleicht wird Onkel Harold in einen weiteren Skandal verwickelt", munkelt ein User.

Fans der britischen Geschichte fanden in den vergangenen Jahren neben "Downton Abbey" mit Bridgerton eine neue Serie zum Bingen. Ab dem 16. Mai wird die dritte Staffel der Shonda Rhimes (54)-Produktion auf Netflix verfügbar sein. Im Trailer, der auf Instagram veröffentlicht wurde, begrüßte Lady Whistledown die feine Gesellschaft: "Hochverehrte Leserschaft, wir waren viel zu lange voneinander getrennt!" Der Clip verriet, dass Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37) in den neuen Folgen eine zentrale Rolle spielen und verzweifelt auf der Suche nach einem Mann sein wird.

Getty Images Paul Giamatti bei den Critics' Choice Awards 2024

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

