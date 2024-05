Stolzer Papa: Olly Murs feiert Meilenstein von Baby Madison

Vor wenigen Wochen wurden Olly Murs (40) und seine Ehefrau Amelia Eltern einer Tochter namens Madison. Nun feiert das Ehepaar den ersten Meilenstein ihres Babys. "Madi-Mondays, heute ein Monat alt", betitelt der "Heart Skips a Beat"-Interpret einen süßen Schnappschuss, den er in seiner Instagram-Story teilt. Auf dem Foto hält Olly die kleine Madison behutsam auf dem Arm und lächelt stolz in die Kamera.

Olly geht in seiner Rolle als Papa komplett auf. Über seine Social-Media-Kanäle postet der "Dance With Me Tonight"-Interpret regelmäßig niedliche Bilder von seinem Nachwuchs. Erst vor wenigen Tagen teilte er einen herzerwärmenden Moment zwischen sich und Madison vor einem Konzert. In einem kurzen Videoclip ist zu sehen, wie Olly seiner Tochter sowie seiner Frau Amelia einen liebevollen Kuss gibt, bevor es für ihn auf die Bühne geht. "Letzte Nacht in der o2 Arena heute Abend. Bin gleich zurück, Mädels", betitelte er die Aufnahme.

Aktuell begleitet Olly die Band Take That auf Tour. Dadurch ist der Musiker jedoch zeitweise von seiner kleinen Familie getrennt – sehr zu seinem Leidwesen. "Es war die verrückteste Zeit überhaupt. Denn einerseits habe ich dieses wunderschöne kleine Mädchen, meine Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Windeln und die schlaflosen Nächte. Und ich bin auf Tour mit Take That. Ich fühle mich schuldig", erklärte er seinen Fans bei einem Konzert ehrlich.

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

Getty Images Olly Murs, Sänger

