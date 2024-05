Meryl Streep wird in Cannes für ihr Lebenswerk ausgezeichnet

Meryl Streep (74) wurde eine ganz besondere Ehre zuteil! Am Dienstag wurde die Schauspielerin im Rahmen des Filmfestivals in Cannes mit einer goldenen Palme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Unter tosendem Applaus, der ganze zwei Minuten andauerte, betrat Meryl die Bühne – und wirkte dabei sehr gerührt. "Als ich das erste Mal vor 35 Jahren hier war, war ich bereits Mutter von drei Kindern, ich war kurz davor 40 Jahre alt zu werden und ich dachte, dass meine Karriere vorbei sei", erzählte sie und fügte hinzu: "Das war keine unrealistische Erwartung an Schauspielerinnen zu dieser Zeit. Und der einzige Grund, warum ich heute Abend hier bin und dass es weiterging, ist wegen der sehr begabten Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe [...]."

Bereits nachdem Variety angekündigt hatte, dass Meryl die Ehrenpalme erhalten soll, zeigte sich die US-Amerikanerin begeistert. "Ich fühle mich unermesslich geehrt, die Nachricht von dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zu erhalten", erklärte sie in einem Statement. "Einen Preis in Cannes zu gewinnen, ist für die internationale Künstlergemeinschaft seit jeher die höchste Errungenschaft in der Kunst des Filmemachens. Im Schatten derer zu stehen, die schon früher geehrt wurden, ist gleichermaßen demütigend und aufregend. Ich freue mich sehr darauf, im Mai nach Frankreich zu kommen, um allen persönlich zu danken", fügte der Filmstar hinzu.

Meryl gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Im Jahr 1978 gelang ihr mit ihrer Rolle in der Serie "Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss" der Durchbruch. Es folgten zahlreiche Filmprojekte wie "Sophies Entscheidung", Mamma Mia oder "Der Teufel trägt Prada". Im Laufe ihrer Karriere gewann Meryl zahlreiche Preise, darunter neun Golden Globes, drei Emmys und drei Oscars.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep in Cannes, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep bei den Oscars 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Meryl für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde? Total verdient! Sie ist eine großartige Schauspielerin. Na ja, ich finde, sie ist als Schauspielerin überbewertet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de