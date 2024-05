Neuer Antrag: Dean McDermott fordert Unterhalt von Ex Tori

Ende März reichte Tori Spelling (50) die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Dean McDermott (57) ein. Aktuell verhandeln die beiden wohl vor Gericht um das Sorgerecht und Unterhaltszahlungen. Nun soll der Schauspieler einen Antrag eingereicht haben, der für Diskussionen sorgen könnte – Dean fordert nämlich Ehegattenunterhalt von Tori und zusätzlich ein geteiltes Sorgerecht. Das belegen Gerichtsdokumente, die The Blast vorliegen. Das entspricht aber nicht gerade den Vorstellungen der ehemaligen Beverly Hills, 90210-Darstellerin. Sie soll nämlich ursprünglich das physische Sorgerecht für die fünf gemeinsamen Kinder beantragt haben. Außerdem fordert Tori wohl auch Unterhalt von ihrem Ex. Wer was zugesprochen bekommt, entscheidet jetzt ein Familiengericht.

Tori und Dean scheinen derzeit gut miteinander klarzukommen. Während die 50-Jährige aktuell Single sein soll, ist der Kanadier neu verliebt. Seine Ex soll sich gut mit der neuen Frau an seiner Seite verstehen. Nicht nur das Verhältnis hat sich verbessert, das Ex-Paar hat derzeit wohl auch keine Probleme mit dem Co-Parenting. "Wir kommen im Moment sehr gut mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder zurecht", betonte Tori in ihrem Podcast "misSPELLING". Nachdem die Kinder längere Zeit keine Möglichkeit gehabt haben, ihren Vater zu sehen, besuchen sie ihn nun wieder regelmäßig. "Sie sind glücklich über seine Fortschritte und die Arbeit, die er an sich selbst geleistet hat. Und sie sind stolz auf ihn", meinte Tori weiter.

Dean hatte in der Vergangenheit mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Vergangenes Jahr entschied er sich für einen Entzug und eine Therapie, wie er gegenüber Page Six erzählte. Heute sei er nüchtern und clean. Dennoch scheint der 57-Jährige sich der Auswirkungen seiner Sucht auf die Beziehung zu Tori bewusst zu sein. Er habe sich aufgrund des Konsums der Rauschmittel immer weiter von seiner Familie abgekapselt. Das sei seiner Meinung nach letztlich der Grund für die Trennung gewesen. "Das hat dazu geführt, und das hat zu der Zerrissenheit und zu dem geführt, was zwischen mir und Tori passiert ist", stellte Dean im Interview mit Radar Online fest.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern bei "Disney On Ice", 2019

Getty Images Schauspieler Dean Mc Dermott, 2019

